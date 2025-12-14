Pedro Manzano restaurará a Nuestro Padre Jesús de las Penas de La Estrella

Los hermanos de la Estrella han decidido que Pedro Manzano restaure a Nuestro Padre Jesús de las Penas. El Salón del Colgio Nuestra Señora del Rosario ha acogido este domingo la celebración de un cabildo extraordinario con la única disposición de elegir las encargado de acometer esta empresa, ya aprobada previamente en otra similar en noviembre.

De esta manera, será Manzano, quien tiene su taller muy cerca de la capilla de San Jacinto, la persona que desarrollará estos trabajos y que se iniciarán una vez pasada la próxima Semana Santa. Los hermanos también tenían la opción del IAPH, entidad que ya restauró a la Virgen de la Estrella en 2010, si bien se han decantado por el restaurador isleño. Durante estos últimos días los hermanos que así lo han deseado han podido conocer los informes acerca del estado actual de la imagen antes de emitir su voto.