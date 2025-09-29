'Ápice y excelso': así será la exposición del 150 aniversario de Las Penas en el Ayuntamiento

De sobresaliente se podría catalogar el amplio programa cultural que está desarrollando toda una cofradía para celebrar un aniversario de envergadura. Tras el acto inaugural en la Casa Grande del Carmen, y que ha suscitado el interés y elogio de todos los cofrades por su originalidad, la hermandad de Las Penas de San Vicente presenta, por primera vez, una exposición de gran formato que reúne más de 60 obras de su patrimonio histórico-artístico, un hecho inédito en la vida de la corporación y a destacar en el panorama expositivo cofrade de la ciudad.

La muestra Las Penas. Ápice y Excelso (cuyo título hace referencia a una cita de Joaquín Romero Murube) podrá visitarse en el Ayuntamiento de Sevilla desde el 27 de octubre hasta el 8 de noviembre. La misma representa un hito en la trayectoria de la hermandad y una oportunidad única para conocer en profundidad su patrimonio histórico, artístico y documental. Bajo la dirección de los comisarios Manuel Blanco Mesa y Juan Carrero García-Tapial, y con la asesoría del historiador José León Calzado, la exposición ofrece un recorrido temático que permite al visitante adentrarse en la historia de la Hermandad de las Penas desde sus orígenes hasta la actualidad, su misión, sus principios y fines fundamentales, sus proyectos presentes y futuros y sus devociones.

Tradición y modernidad

El diseño expositivo, a cargo de mon.producciones bajo la dirección de Rocío Monsalves, "ha sido concebido como una experiencia emocional que dialoga entre tradición y modernidad, donde elementos gráficos, fotografías de archivo y recursos audiovisuales ayudan al visitante a comprender y conectar con la historia y el patrimonio de la Hermandad. Esta exposición se concibe como un acto de encuentro donde el visitante podrá conocer el lado más íntimo y más humano de la hermandad, más allá de la cofradía. Ese pequeño espacio de recogimiento, de confraternidad, que hace que la hermandad continúe", señala la cofradía.

La muestra, que se enmarca dentro del programa de actividades que conmemoran los 150 años de la fundación de la Hermandad, será inaugurada oficialmente el próximo 27 de octubre, en un acto que contará con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y representantes del mundo cofrade y cultural de la ciudad. Entre los actos cultuales a destacar se encuentran el rosario de la Virgen de los Dolores al convento de Santa Ana en octubre, la procesión triunfal extraordinaria del Señor de las Penas el 22 de noviembre y la misa de acción de gracias justo una semana después en San Vicente.