La Archidiócesis de Sevilla y la Cena restauran el valioso retablo de los Terceros

La delegación diocesana de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla y la Hermandad de la Sagrada Cena iniciaron el pasado 18 de agosto la restauración del retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Consolación (Los Terceros). Esta actuación, que se inscribe en el marco de continuidad de las tareas de conservación realizadas desde el año 2017 en este conjunto monumental, evidencia el compromiso institucional hacia la salvaguarda del patrimonio artístico y religioso en Sevilla.

El retablo, obra original del insigne escultor Dionisio de Ribas en el siglo XVII, destaca por una ornamentación monumental y una imaginería característica de las creaciones barrocas sevillanas. Sin embargo, tras más de 300 años de historia, su estado de conservación actual muestra un deterioro progresivo: oscurecimiento generalizado de dorados y policromías, envejecimiento natural de las capas protectoras, problemas de consolidación y pérdidas de material. A esto se añaden complicaciones estructurales originadas por sucesivas remodelaciones realizadas entre el siglo XVIII y la actualidad.

La restauración del retablo mayor está siendo gestionada y supervisada directamente por los técnicos de la delegación diocesana de Patrimonio Cultural, que asumen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento estricto de los criterios de intervención patrimonial y el respeto tanto al valor religioso como artístico de este bien cultural. El diagnóstico realizado previa a la intervención advierte la existencia de zonas fragmentadas, aperturas de ensambles y descohesiones localizadas en hasta tres estratos diferentes. Un análisis intraestructural del retablo ha permitido detectar además inestabilidades derivadas de transformaciones estéticas que han alterado el eje central de la pieza en sucesivas etapas históricas.

El retablo de la iglesia de los Terceros.

Desde la delegación de Patrimonio Cultural se hace hincapié en el carácter colaborativo del proyecto. En palabras de la institución, este trabajo "representa un esfuerzo conjunto, donde los mecanismos colaborativos se impulsan una vez más, en este caso entre la Hermandad de la Cena, la Archidiócesis y la generosidad de personas dispuestas a invertir en el mantenimiento y la recuperación de estas del patrimonio sacro de nuestra ciudad". El papel de la Hermandad de la Sagrada Cena, con una presencia histórica destacada en el conjunto monumental, ha sido esencial tanto en la financiación como en la gestión operativa de la intervención, añadiendo así un valor simbólico y práctico al proceso de conservación.

Una obra de gran valor artístico

Considerado uno de los exponentes más destacados del barroco andaluz, el retablo mayor de Los Terceros fue concebido a finales del siglo XVII por Dionisio de Ribas, conocido por la riqueza ornamental y la profundidad teológica de sus obras. Su estructura, de grandes dimensiones, alberga a lo largo de sus calles centrales y laterales imágenes de significativa devoción local, cuya policromía y dorado original han sufrido con el paso del tiempo las vicisitudes propias de la exposición ambiental y de las adaptaciones funcionales introducidas tras el siglo XVIII.

Sucesivas restauraciones menores y adaptaciones litúrgicas han modificado elementos decorativos y estructurales, sin que hasta el momento se hubiera afrontado una intervención integral como la iniciada. El conjunto presenta una acumulación de materiales ajenos a la obra primitiva, así como repintes y añadidos identificados mediante catas previas al proyecto en curso, lo que ha motivado la necesidad de establecer un protocolo de restauración que devuelva la integridad y estabilidad a la obra.

Detalle del estado del retablo. / D. S.

El proyecto, que está previsto se prolongue durante varios meses, incorpora la aplicación de técnicas de restauración acordes a los criterios internacionales más exigentes, tanto en la consolidación del soporte estructural como en la recuperación de policromías y dorados. El uso de productos reversibles y la documentación sistemática de cada etapa de la intervención permitirán, según fuentes técnicas, "respetar la historicidad de la obra y garantizar su conservación futura".

Dionisio de Ribas (c. 1616-1671) fue uno de los escultores y ensambladores más reconocidos en la Sevilla barroca. Su trayectoria, ligada a obras de gran envergadura en iglesias y conventos, se caracteriza por una experimentación formal y decorativa que inspiró a generaciones posteriores. El retablo de Los Terceros es uno de sus trabajos más emblemáticos, en el que se plasma la influencia de modelos italianos y la iconografía local. Su legado está presente en diversas provincias andaluzas, haciendo de su estilo una referencia constante en las rutas del arte sacro español.