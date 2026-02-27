Nada que arreglar... O sí: el segundo capítulo de la undécima temporada de 'El palermasso'

Como cada viernes de Cuaresma, El palermasso lanza un nuevo capítulo, en esta ocasión el segundo correspondiente a la undécima temporada, donde los protagonistas debaten sobre las carencias y defectos de la Semana Santa, y todo aquello que necesita un arreglo y un apaño.

"Este último curso cofrade ha sido movidito… Que si el cartel, que si la Macarena, que si las bandas están a nivel Champions, que si el Consejo, que si los nazarenos, que si los costaleros... Pero tranquilos. Porque aquí hay uno que lo arregla TODO en diez minutos. Ahí, ahí, ahí... En la ya clásica tertulia improvisada, entre cafés, móviles que no paran de sonar y opiniones que suben más rápido que una chicotá en cuesta, nuestro protagonista lo tiene claro: El cartel, un cartelazo; La Macarena, perfecta; Las bandas, mejor que nunca; El Consejo, por la puerta grande; Los nazarenos, el alma de la estación de penitencia; las nuevas hermandades, evangelización en los barrios. ¿Problemas? ¿Crisis? ¿Debate? Nada que arreglar. Nada. ¡O si!"

Entre risas, pullitas y ese arte tan nuestro de discutir sin discutir, esta nueva entrega es un espejo en clave de humor de todo lo que se comenta en cada cervecita, cada igualá y cada grupo de WhatsApp cuando se acerca la Cuaresma. "Porque al final, en este mundo, todos tenemos solución para todo… ¡hasta que suena el teléfono!", señala la sinopsis. Puede ver el capítulo pinchando en este enlace.