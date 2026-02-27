El cierre de San Julián deja el regreso de la Hiniesta sin los callejones

Domingo de Ramos sin callejones en la Hiniesta. La corporación de San Julián suprimirá este año el tránsito por las calles estrechas existentes entre la parroquia de San Marcos y su sede canónica después de que se haya visto obligada a abandonarla por obras de urgencia. Al tener que salir desde Santa Marina, se dirigirá en la vuelta directamente a este templo de la calle San Luis, lo que también supondrá un adelanto en su horario de entrada.

Será otro de los cambios de cara al Cabildo de Toma de Horas del próximo 15 de marzo. A falta de ratificación por el cabildo de oficiales de la hermandad, que preside Nicolás de Alba Fernández, se suprimirá el paso por los callejones, uno de los enclaves preferidos por los sevillanos para contemplar la cofradía cuando viene de regreso. El cambio obedece al abandono apresurado de San Julián, tras agravarse el estado del templo con las últimas lluvias.

La Hiniesa Gloriosa, a su llegada a Santa Isabel. / Juan Carlos Muñoz

La corporación, que este jueves ha trasladado a sus titulares a la iglesia del Convento de Santa Isabel, donde celebrará a partir del domingo el septenario a su dolorosa, saldrá este Domingo de Ramos desde la parroquia de Santa Marina, como ya ocurriera a principios de la década de los 90 por idéntico motivo. Por tal razón, una vez concluidos los cultos cuaresmales, tendrá lugar un segundo traslado al templo de la calle San Luis.

Sin fecha para el traslado a Santa Marina

El hermano mayor ha señalado a este periódico que aún no se conoce la fecha de este traslado. El hecho de que no se pueda celebrar el septenario en Santa Marina obedece a la coincidencia con el quinario de la Resurrección, que reside en esta parroquia. Queda ahora por ajustar los calendarios de las priostías de ambas hermandades para saber cuándo los titulares de la Hiniesta estarán en dicho templo, donde ya buscó refugio hace más de tres décadas, al quedar también cerrada San Julián por obras.

Este cambio de iglesia conlleva un ajuste en los horarios de la cofradía, pero también en los itinerarios. El que más se alterará será el de regreso, en el que se reducirá notablemente el recorrido en su parte última. De este modo, al llegar a la parroquia de San Marcos, una vez pasada la calle Bustos Tavera, continuará en línea recta por San Luis hasta llegar a Santa Marina. No se adentrará por los estrechos callejones -a uno de los cuales da nombre la advocación mariana de la hermandad- que cada año deparan una de las imágenes más bella de la Semana Santa, especialmente en las revirás milimétricas de los pasos, maniobras en las que se demuestra el buen hacer de capataces y costaleros.

El Cristo de la Buena Muerte, en el interior de la iglesia del Convento de Santa Isabel. / Juan Carlos Muñoz

En principio, esta alteración durará solo un año, pues, como contempla el proyecto de intervención en la parroquia de San Julián -al frente del cual se encuentra el arquitecto Miguel Ángel López, conservador de la Catedral- la duración estimada de los trabajos es de ocho meses, por lo que el templo se reabrirá al culto este 2026. Cuestión distinta es que la intervención, si surge algún inconveniente, se demore. El hermano mayor se muestra escéptico sobre el regreso, pues aún no se conoce la fecha de inicio de las obras.

La clausura de San Julián

Los trabajos -presupuestados en 600.000 euros, de los que la mitad los paga el Arzobispado y el otro 50% la parroquia- comenzarán en breve. San Julián se clausurará el próximo domingo 1 de marzo tras la misa de las 11:30. La cercana iglesia de San Hermenegildo hará las veces de parroquia subsidiaria mientras duren las obras. El despacho parroquial seguirá donde mismo.

La otra hermandad que también se ha visto obligada a abandonar San Julián es la de la Virgen del Rosario, corporación de gloria que igualmente se ha trasladado este jueves a su titular, en una noche de temperatura primaveral. Su sede provisional será la parroquia de San Marcos, donde se fundó.