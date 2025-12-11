El arzobispo y el alcalde cierran las más de 30.000 visitas a la Macarena tras la reposición al culto

Punto y final a unas horas verdaderamente imborrables en el imaginario colectivo macareno y, por ende, sevillano. Más de 30.000 personas han visitado estos días a la Esperanza Macarena en su Basílica, desde la jornada del lunes hasta la noche de este miércoles, tiempo en que la imagen ha estado cerca de los fieles con motivo de la reposición al culto tras la culminación de la restauración acometida por Pedro Manzano estos últimos cuatro meses, devolviéndonos una talla perfectamente saneada pero, sobre todo, recuperando su impronta más barroca y primigenia.

Esos son los datos facilitados por la hermandad, a pesar incluso de una jornada desapacible como la de este miércoles por el temporal y la lluvia. Nadie quería perderse el reencuentro con la Virgen de la Esperanza, habiendo incluso que esperar hasta seis horas de cola para poder venerarla frente a frente. La imagen regresará al camarín y el próximo sábado tomará posesión la nueva junta de gobierno, presidida por Fernández Cabezuelo, que ya trabaja a destajo para la celebración del besamanos, a desarrollar en la parroquia de San Gil en conmemoración del centenario entre los días 18 y 21 de diciembre.

Además, como colofón a las visitas, este pasado miércoles ha rezado ante la Virgen el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, acompañado del hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero, y el alcalde, José Luis Sanz, y dirigiendo el rezo de una Salve ante la imagen, cuyas plantas han quedado colmatadas de centros de flores como muestra del fervoroso amor que le profesan los vecinos y los devotos de esta ciudad.