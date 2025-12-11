Sevilla entrega al Cachorro una pintura conmemorativa de la Gran Procesión de Roma

El alcalde de Sevilla ha hecho entrega hoy a la Hermandad del Cachorro de una pintura conmemorativa realizada por la artista May Perea, un pergamino enmarcado que recoge “la grandeza de la semana que vivimos en Roma el pasado mes de mayo con motivo de la Gran Procesión”. La obra reúne algunos de los hitos más destacados de aquella visita, con una composición que refleja la similitud entre las hornacinas del techo de San Pedro y las de la puerta de entrada del Cachorro, escenas del Jubileo sustituyendo los tradicionales azulejos azules y blancos, una rama de romero en recuerdo de la Esperanza de Málaga y el cielo rojizo de Roma elevándose hasta formar la cruz.

Acto de entrega de la fotografía en la Basílica / Ayuntamiento de Sevilla

Durante el acto, el alcalde ha señalado que “con este obsequio, el Ayuntamiento y este alcalde queremos agradecer y perpetuar en la memoria colectiva lo que supuso la presencia del Santísimo Cristo de la Expiración en el Vaticano y en la Basílica de San Pedro. Fueron días que ya pertenecen a la historia de Sevilla y de sus cofradías”.

El regidor ha destacado que “el Cachorro es hoy más universal que nunca y se convirtió, sin duda, en el mejor embajador de Sevilla”. Asimismo, ha recordado que “con él estuvo toda Sevilla: su Iglesia, sus hermandades y, por supuesto, este Ayuntamiento, que se volcó sin fisuras en un acontecimiento sin precedentes”. Según ha señalado, la ciudad de Roma y el mundo entero “tuvieron la oportunidad de descubrir la fuerza arrebatadora del Santísimo Cristo de la Expiración, uno de los grandes iconos devocionales y artísticos reconocidos internacionalmente y un emblema absoluto del arte sacro y de la escultura universal”.

En relación con la magnitud del acontecimiento, el alcalde ha subrayado que “aquellos días de mayo en Roma fueron un auténtico hito de la piedad popular mundial que llevó, indudablemente, el sello de Sevilla; ese sello y esa unión que los hermanos mayores del Viernes Santo habéis vuelto a escenificar”.

El alcalde ha reafirmado además el papel esencial de las hermandades en la ciudad. “Siempre lo diré: las hermandades son los entes más vertebradores de nuestra sociedad y así lo demuestran sus números: más de 700 en toda la provincia y 126 en la capital”, ha declarado. En este sentido, ha concluido que “con el Cachorro, ese portento tallado por Ruiz Gijón, no viajó solo su hermandad: viajó toda Sevilla y viajaron todas sus hermandades junto a él”.