Cabezuelo tomará posesión el sábado 13 y el besamanos de la Macarena en San Gil será del 18 al 21 de diciembre

Fechas marcadas ya en rojo en el calendario de todos los macarenos. La hermandad de la Macarena celebrará el besamanos de la Virgen de la Esperanza entre los días 18 y 21 de diciembre, con una particularidad más que notoria: se realizará en la parroquia de San Gil, sede histórica de la corporación. Así se recoge en la página web de la cofradía, que señala que la imagen estará en besamanos de 9:00 a 21:00 durante esos cuatro días, de jueves a domingo.

En este sentido, la nueva junta de gobierno de la hermandad, presidida por Fernando Fernández Cabezuelo, tomará posesión de sus cargos durante la sabatina del próximo 13 de diciembre, de manera que asumirán íntegramente, como estaba planteado, la organización de este besamanos, que se celebrará en el templo parroquial para conmemorar el centenario de la institución del mismo, un hito clave en la veneración de la Virgen y en la cercanía con el pueblo. Para tal fin la junta planteará recrear o reproducir algunos de los históricos altares que se disponían en San Gil, donde se colocarán igualmente bancos para aquellas personas que deseen rezar a la Virgen.