Así vuelve la Esperanza Macarena tras la restauración de Pedro Manzano

Sevilla se reencuentra con una de sus devociones predilectas. La Virgen de la Esperanza ha sido repuesta al culto en la amanecida de este lunes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, toda vez han culminado las tareas de restauración practicadas por Pedro Manzano y aprobadas en cabildo extraordinario el pasado 29 de julio.

Apertura de la Basílica en la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza - Hermandad Macarena

A las seis de la mañana se han abierto las puertas de la Basílica, donde aguardaban decenas de fieles el ansiado reencuentro con la Macarena. La imagen luce radiante, como colofón al proceso de restauración que ha sido acometido durante estos últimos cuatro meses, motivado tras la fallida intervención de mantenimiento practicada por el profesor Arquillo a mediados del pasado mes de junio, y que supuso una auténtica y desgraciada revolución mediática a nivel internacional.

La Virgen de la Esperanza, tras la restauración de Pedro Manzano. / Emilio Saenz

Los hermanos de la Macarena aprobaron en julio una intervención más severa de la imagen, especialmente tras conocerse -gracias a un informe del IAPH- no solo la extralimitación de Arquillo en su actuación (con el regrueso de los párpados), sino el estado en el que realmente se encontraba la imagen, presentando deficiencias estructurales e integrales.

La Macarena, en el presbiterio de la basílica este 8 de diciembre. / Emilio Saenz

La Macarena permanecerá en veneración de los fieles durante toda la jornada de este 8 de diciembre hasta las 23:00, y los días 9 y 10 de diciembre de 7:00 a 21:00.

La apertura de la basílica ha estado precedida de una madrugada de mucha expectación. A las 23:36 se lanzaban cohetes para anunciar que la Virgen ya se encontraba en el suelo.