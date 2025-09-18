ASET propondrá la concesión de la Medalla de Sevilla a la hermandad de San Esteban

La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla la concesión de la Medalla de la Ciudad a la Hermandad de San Esteban, con motivo de la conmemoración del centenario fundacional el próximo 2026, que conllevará la celebración de una serie de actos, cultos y eventos de carácter especial, entre ellos, la celebración en la Catedral de la Función de Cristo Rey, con la consiguiente salida extraordinaria ya aprobada en cabildo extraordinario.

La hermandad ha acogido "con gratitud esta iniciativa" y anima a hermanos, fieles y entidades a sumarse a la misma mediante la firma de la correspondiente carta de adhesión, que podrá remitirse a secretaria@hermandadsanesteban.org antes del 18 de febrero de 2026. La suma de adhesiones "será un respaldo esencial para consolidar esta petición, que reconoce la trayectoria de la Hermandad de San Esteban y su compromiso constante con la Iglesia, la sociedad y la ciudad de Sevilla", señala la hermandad.

Como curiosidad, el Cristo de la Salud y Buen Viaje es patrón de la ASET desde 1967, y todos los Martes Santo se celebra un acto de renovación de patronazgo y se hace entrega de un ramo de flores a los titulares por parte de esta institución. La Hermandad de San Esteban se fundó en 1926 para rendir culto a la imagen de terracota que se veneraba, desde dos siglos antes, en la iglesia de San Esteban. Esta imagen era conocida como el Señor de la Ventana, y era tradición que los viajeros le pidieran protección para realizar un buen viaje. La capilla poseía una entana a la calle y, a través de ella, los caminantes y viajeros que salían de la ciudad por la cercana Puerta de Carmona se encomendaban al que era conocido, popularmente, como el Señor de la Ventana para que les concediera salud y un buen viaje.