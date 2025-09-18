El Cabildo y el Consejo ya trabajan para mejorar el tránsito de las cofradías por la Catedral en la Semana Santa 2026

El Cabildo Catedral de Sevilla y el Consejo General de Hermandades y Cofradías han celebrado recientemente la primera reunión formal para impulsar el Proyecto Vía Sacra de cara a la organización de la estaciones de penitencia en la Semana Santa de 2026. Este encuentro representa el inicio de los trabajos preparatorios para mejorar el paso de las hermandades por el templo metropolitano.

Durante la jornada participaron representantes de ambas entidades que llevan años colaborando estrechamente para mejorar tanto los aspectos logísticos como los espirituales de las estaciones de penitencia. Al frente de la reunión estuvo Francisco José Ortíz Bernal, deán del Cabildo, y le acompañaron Francisco Vélez (presidente del Consejo de Hermandades), Eduardo Carrera (tesorero), Daniel Perera y Joaquín Ruíz (consejeros de Penitencia), así como Adrián Ríos Bailón (delegado de Pastoral y Personal del Cabildo) junto con su equipo, y Marcelino Manzano Vilches (delegado Diocesano de Hermandades y canónigo). "Tras la positiva experiencia de la Semana Santa de 2025, las entidades buscan fortalecer la colaboración y seguir implementando mejoras en la organización y vivencia penitencial".

El Proyecto Vía Sacra nació con una triple finalidad: "Potenciar el significado de hacer estación de penitencia a la Catedral como un espacio de recogimiento y oración", mejorar el propio paso de las cofradías por el interior del templo y organizar la salida de los cortejos por la Puerta de los Palos. La elección de estos fines obedece tanto a motivos pastorales como funcionales, buscando que la Catedral desempeñe su papel central en la Semana Santa de Sevilla como epicentro espiritual para hermandades y fieles.

La metodología de trabajo se apoya principalmente en tres pilares, según fuentes organizativas: la oración, la meditación y la música. Se pretende que las hermandades experimenten, durante su estancia en la Catedral, un ambiente idóneo para la reflexión sobre los textos sagrados y el encuentro personal con Dios. "La coordinación de los responsables diocesanos es clave para garantizar que este ambiente se respete y pueda ser vivido plenamente por cada cortejo, así como por los fieles que asisten en calidad de acompañantes o asistentes a los desfiles procesionales".