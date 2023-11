La Asociación Arte Sacro prevé abrir en febrero el museo del Castillo de San Jorge

El gremio del arte sacro continúa creciendo a través de iniciativas pioneras en el sector. Ocho siglos después, parece que por fin se asienta en nuestra ciudad una institución dedicada expresamente al reconocimiento y dignificación de los artesanos en sus respectivos oficios. La Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla celebrará, el próximo miércoles 22 de noviembre, la tercera edición de la entrega de sus Premios Arfe, que en esta ocasión condecorará al orfebre Manuel de los Ríos. Sin embargo, el calendario no se detiene y en el horizonte se vislumbran más actividades para posicionar y divulgar el trabajo incansable de esta asociación.

Entre los proyectos más ambiciosos siempre ha estado la disposición de un espacio expositivo en el que aglutinar una generosa representación de todos estos oficios: bordadores, orfebres, cereros... Y los plazos para materializarlo cada vez se acortan más. La asociación prevé que en el mes de febrero se inaugure la exposición permanente de arte sacro que acogerá el Castillo de San Jorge, en Triana, una iniciativa que ya se anunció a principios de octubre y que avanza a buen ritmo. Aunque todavía no existe una fecha concreta de apertura, el comisario, Ramón Vergara, espera que para dentro de un par de meses sevillanos y visitantes puedan conocer de primera mano el trabajo de nuestros artesanos en una exposición que tendrá carácter semestral, es decir, su contenido se renovará cada seis meses en función de las necesidades de las hermandades y cofradías, que en buena medida cederán sus enseres para esta muestra.

Así lo informaba Alfonso Aguilar, secretario de la Asociación, en su visita a Sentir Cofrade de PTV Sevilla. "Aún no tenemos fecha concreta, pero se prevé febrero. Tenemos que contactar con asociados, ver las piezas que se expondrán... Hay algunos artistas que podrán exponer en febrero y otros que no por la llegada de la Semana Santa". En su intervención también informó que Sevilla Fecit, la gran muestra de la Cuaresma, será trasladada al mes de noviembre, "coincidiendo con la Gala de los Premios Arfe y el Congreso de Hermandades. Saldrá redondo haciéndolo en estas fechas y tendremos menos problema para que puedan exponerse canastos, bambalinas o mantos. Será, de este modo, una exposición más rica en contenido".

¿Un palio en el Parlamento Europeo?

Darío Ojeda, miembro también de la Asociación, apuntó durante la conversación algunas cuestiones sobre la exposición de arte sacro que anunció José Luis Sanz, el alcalde, y que se celebraría ni más ni menos que en la sede del Parlamento Europeo. "Ya el hecho de que se hable allí de arte sacro de Sevilla es un logro. En lo que nos soliciten, empezaremos a trabajar. Es una grata sorpresa y dependiendo de lo que nos comuniquen de las administraciones nos echaremos a trabajar. De hecho el alcalde llamó a nuestro presidente para preguntar qué le parecía". Ahora bien, ¿qué podría exponerse en un lugar tan emblemático para la diplomacia continental? Aguilar imagina "un paso de palio bajo la cúpula del Parlamento Europeo y ya tengo en un mismo escenario orfebrería, bordados... También, por qué no, un paso de cristo, para que también estén representados tallistas y doradores. Pero esto son solo imaginaciones de Alfonso Aguilar".

En busca del reconocimiento

Aún así, el trabajo diario de la Asociación por conseguir sus fines no cesa: el reconocimiento institucional, académico y fiscal de sus asociados y sus oficios. Por ejemplo, la eliminación de obligación de pagar el 21% de IVA en sus trabajos al considerarse creación artística o una especificación concreta de las profesiones en el apartado laboral. Por ejemplo, "cuando un orfebre va a su gestor a darse de alta, en su epígrafe figura como siderometalúrgico. Es decir, está al mismo nivel elaborar el cierre de aluminio de tu casa que realizar una corona de oro. Queremos que se nos dignifique. También peleamos por la docencia, porque estos oficios no se aprenden en universidades a diferencia de las Bellas Artes. Hay oficios que se han perdido, los doradores tienen que acudir a Italia para conseguir pan de oro... Hay profesiones que están regladas y otras que no. Seguimos en la lucha con las consejerías para que las personas que tienen rango de maestro tengan también su título acreditativo".

También entienden que la visibilidad es fundamental. Tanto es así que la Línea 1 de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía se materializó gracias al comunicado lanzado por la asociación reclamando ayudas para estos oficios. El día de mañana, quizás, todo apunta a que se cree una asociación gremial única a nivel andaluz que aglutine a todas las provincias, porque de momento no han prosperado iniciativas en otras ciudades como Málaga, Almería o Córdoba. Sea como fuere, la Asociación Gremial de Arte Sacro, impulsada por el incombustible Paquili, mantiene viva la llama de aquellos artistas que gracias a su trabajo y a su tesón han ayudado a conformar la estética secular de la fiesta mayor de Sevilla y su expansión al resto del globo.