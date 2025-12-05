El Ateneo organiza un seminario para reflexionar sobre la Navidad desde diversos enfoques: días y horarios

El Ateneo de Sevilla, comprometido desde su fundación en la divulgación de estas fiestas que ahora recibimos, organiza los días 11 y 12 de diciembre el seminario “Navidad: Enfoques para pensar”, un encuentro que propone observar la celebración navideña desde perspectivas históricas, jurídicas, artísticas, sociológicas, literarias y simbólicas, a través de la participación de especialistas de reconocido prestigio académico y cultural, con un formato de micro conferencias de veinte minutos que tendrán lugar en la Sala Juan Ramón Jiménez. El compendio de charlas y coloquios se distribuye según se relaciona:

Jueves 11 de diciembre

17:30–18:00. Contexto histórico-jurídico del nacimiento de Cristo. A cargo del Dr. Juan Antonio Martos Núñez, ex profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla.

18:15–18:45. El Belén en el Arte. A cargo de D. Jesús Méndez Lastrucci, escultor e imaginero.

19:00–19:30. La Navidad desde la sociología. A cargo del Dr. Víctor Sánchez Muñoz, profesor de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide.

Viernes 12 de diciembre

17:30–18:00. Washington Irving y Charles Dickens, defensores de la Navidad. A cargo de la Dra. María Losada Friend, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide.

18:15–18:45. El parto de la Virgen, ¿cómo debió ser? A cargo del Dr. Fernando de la Portilla, catedrático de Cirugía de la Universidad de Sevilla y cirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

19:00–19:30. La Cabalgata de Reyes: una aproximación simbólica. A cargo del Dr. Pablo Borrallo Sánchez, historiador, escritor y vocal presidente de la Sección de Geografía e Historia del Ateneo.

El Seminario está coordinado por Fernando de la Portilla de Juan (Vicedecano de Ordenación Académica Facultad de Medicina Sevilla), José María Miura Andrade (Prof. Titular de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide) y Pablo Borrallo (vocal presidente de la sección de Geografía e Historia del Excmo. Ateneo de Sevilla). La entrada es libre.