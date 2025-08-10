Avanza la ejecución de las nuevas andas de traslado del Baratillo

Un proyecto que busca engrandecer y mejorar el patrimonio artístico de una cofradía. La hermandad del Baratillo ha informado acerca de los avances en la realización de unas nuevas andas de traslado para sus titulares, con motivo de sus habituales cultos tanto de la Piedad como de la Caridad en la iglesia de San Jorge.

Diseño del lateral de las andas, obra de Fernando Aguado / Hermandad

En concreto, las piezas de talla que conformarán las nuevas andas ya se encuentran en el taller del dorador Paco Pardo, el encargado de las tareas a partir de ahora. Se trata de una talla ornamental en madera de cedro, que combina la riqueza y la complejidad del "estilo rocalla con la elegancia y la gracia de la Capilla de la Piedad". La talla presenta una ornamentación exuberante y dinámica, con roleos y volutas estilizados que se entrelazan y se superponen.

Detalle de la cartela central de las andas

Las andas han sido diseñadas por Fernando Aguado y ejecutadas en el taller de los Hermanos Caballero. Además, los faldones y bordados serán confeccionados en el taller de Jesús Rosado.

Igualmente, se realizará, por los mismos profesionales, una peana a juego, culminando así el conjunto de las nuevas andas de traslado.