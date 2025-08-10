Avanza la ejecución de las nuevas andas de traslado del Baratillo
Intervienen en esta obra diferentes artistas de varias disciplinas, desde carpintería hasta bordado
El estilo se inspira en elementos estéticos de la capilla de la Piedad
“La salida de los Javieres desde los jesuitas beneficia al Martes Santo”
Un proyecto que busca engrandecer y mejorar el patrimonio artístico de una cofradía. La hermandad del Baratillo ha informado acerca de los avances en la realización de unas nuevas andas de traslado para sus titulares, con motivo de sus habituales cultos tanto de la Piedad como de la Caridad en la iglesia de San Jorge.
En concreto, las piezas de talla que conformarán las nuevas andas ya se encuentran en el taller del dorador Paco Pardo, el encargado de las tareas a partir de ahora. Se trata de una talla ornamental en madera de cedro, que combina la riqueza y la complejidad del "estilo rocalla con la elegancia y la gracia de la Capilla de la Piedad". La talla presenta una ornamentación exuberante y dinámica, con roleos y volutas estilizados que se entrelazan y se superponen.
Las andas han sido diseñadas por Fernando Aguado y ejecutadas en el taller de los Hermanos Caballero. Además, los faldones y bordados serán confeccionados en el taller de Jesús Rosado.
Igualmente, se realizará, por los mismos profesionales, una peana a juego, culminando así el conjunto de las nuevas andas de traslado.
También te puede interesar
Lo último