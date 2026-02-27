El Ayuntamiento de Sevilla defiende la "coordinación absoluta" con los hosteleros tras las críticas por los palcos

El material de los palcos de la Plaza de San Francisco, apilado junto a una terraza de veladores.

El portavoz del gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido la "coordinación absoluta" con los hosteleros de la ciudad tras las críticas del sector por el inicio del montaje de los palcos de la Plaza de San Francisco en "una zona autorizada para la instalación de terrazas de veladores".

"Hay zonas de la carrera oficial donde no hay más remedio que levantarse los veladores, siempre estamos en coordinación con ellos para solucionar los problemas", ha afirmado Bueno.

El portavoz ha defendido que se han reducido los plazos de montaje y desmontaje de los palcos en los últimos años.

La queja de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia (AHS) mostraba su malestar acerca de la ubicación del acopio del material en la plaza.

"Resulta especialmente llamativo que, existiendo alternativas dentro de un espacio de tales dimensiones, el acopio de materiales se haya ubicado exactamente en el área destinada a terraza, lo que limita de forma directa una actividad económica plenamente autorizada", ha señalado la asociación en un comunicado.

Las obras en las 'setas'

Por otro lado, relacionado también con la Semana Santa, Bueno ha defendido que las obras en la calle Imagen y el entorno de la Plaza de la Encarnación "están avanzando adecuadamente". "Estarán en el tiempo que tienen que estar absolutamente organizadas y correctas", ha afirmado.

Desde el pasado 2 de enero está cortada al tráfico la calle Imagen debido al avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque.

La limpieza de los colegios

En otro orden de asuntos, Bueno ha sido preguntado por las últimas movilizaciones de la plantilla municipal contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar el servicio de limpieza de los colegios.

El portavoz ha asegurado que "tienen las puertas abiertas para hablar cuando quieran". También ha señalado que "han pedido datos a los sindicatos para saber cuál es el problema".

"Se ha explicado por activa y por pasiva que ese contrato viene a complementar el trabajo que está haciendo de limpieza en edificios municipales y también en los colegios, que creemos que es muy deficiente", ha remarcado Bueno.

Los sindicatos continúan concentrados en la Puerta de Jerez desde este lunes, aunque sin las tiendas de campaña instaladas. Para este sábado, han anunciado una concentración en el exterior del Teatro de la Maestranza coincidiendo con el acto institucional del 28F.