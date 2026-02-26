Los hosteleros de Sevilla crean un nuevo conflicto en la Semana Santa

Primero fueron las medidas restrictivas durante la Semana Santa, luego la denominada ley seca de la Madrugada y ahora, la instalación de los palcos de la carrera oficial. Los hosteleros protagonizan un nuevo conflicto con la organización de la primera de las fiestas de primavera, al entender que la llegada de estas estructuras a la Plaza de San Francisco perjudica a los negocios que cuentan con terrazas en este céntrico enclave. Denuncian que el Ayuntamiento permita el acopio de material desde este miércoles, lo que impide el uso del espacio por parte de los dueños de dichos establecimientos. Ante tales críticas, el gobierno local, lejos de echar más leña al fuego, coloca la pelota en el tejado del Consejo de Hermandades, entidad que decide las fechas para el montaje del recorrido común de las cofradías.

“Los palcos llegan según los tiempos que marca el Consejo, que es el responsable. Suele ser el segundo miércoles de cuaresma”. Se trata de la respuesta dada por las fuentes oficiales del Ayuntamiento a este periódico a raíz del comunicado enviado por la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia (AHS), que ha criticado con rotundidad que se acopie tan pronto el material para los palcos y que se haga en una zona de la Plaza de San Francisco destinada a uso hostelero. Se trata del espacio más cercano a los inmuebles de este enclave, en la acera donde se sitúa la antigua Audiencia Provincial (hoy sede de la Fundación Cajasol).

En esta banda se encuentran tres bares que cuentan con terrazas de veladores en la misma plaza. Se trata, sin duda, de uno de los alicientes de los negocios, que ofrecen a sus clientes la posibilidad de beber y comer en uno de los principales enclaves monumentales de la ciudad. Sin embargo, esta oferta se encuentra cercernada hasta después de Semana Santa, más de un mes, desde que comiencen a instalarse los palcos hasta que se desmonten.

"Falta de apoyo y respeto"

Estos trabajos vienen precedidos del acopio de material, que ha empezado este miércoles con la llegada de los primeros hierros y plataformas, una de las señales inequívocas de la cercanía de la fiesta religiosa. La privación ha provocado bastante malestar en la patronal, que ha recordado que “a pesar de los esfuerzos realizados por esta asociación y de las solicitudes formales presentadas para evitar perjuicios a los tres establecimientos afectados, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y ha ocupado precisamente el espacio habilitado para el desarrollo de la actividad hostelera”. La crítica va dirigida a la zona ocupada para apilar estos elementos: “La Plaza de San Francisco cuenta con una superficie de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, resulta especialmente llamativo que, existiendo alternativas dentro de un espacio de tales dimensiones, el acopio de materiales se haya ubicado exactamente en el área destinada a terraza”.

La patronal eleva el nivel de denuncia y acusa al gobierno de José Luis Sanz de “dar un paso más en la escalada de falta de apoyo y respecto al sector hostelero”, por lo que pide que “adopte medidas que compatibilicen la organización de eventos con el respeto y la protección de la actividad económica de nuestros establecimientos”.

Unas acusaciones contudentes contra un regidor que, antes de tomar el bastón de mando, prometió que reduciría las medidas restrictivas en Semana Santa contra los hosteleros, establecidas por los gobiernos socialistas por motivos de seguridad. La última manifestación de Sanz al respecto tuvo lugar en los Diálogos de Cuaresma del pasado 19 de febrero, en la Fundación Cajasol, cuando a preguntas del subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín, lamentó que se hubiera “criminalizado” a dicho gremio de los sucesivos incidentes en la Madrugada. Defensa que no parece ser suficiente para la patronal de la hostelería, que culpa al gobierno local de una ocupación que atenta contra los intereses del sector, tras semanas de pérdidas por las intensas lluvias.