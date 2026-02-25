El hermano Pablo y Rafael Belmonte dialogan sobre fray Carlos Amigo en La Corona
Se trata de un acto que acogerá la parroquia del Sagrario el próximo lunes 2 de marzo
Comenzará a partir de las 19:00 de la tarde, con entrada libre
La hermandad del Santísimo Cristo de la Corona organiza el acto denominado El cardenal Amigo y la Hermandad de la Corona, un encuentro con carácter de diálogo en el que participarán el hermano Pablo y Rafael Belmonte, diputado por Sevilla en el Congreso y abogado. El evento tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo, a las 19:00 de la tarde, en la Sala San Clemente del la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral.
Se trata de un encuentro en el que se departirá sobre la figura de fray Carlos Amigo y su vinculación con la hermandad del Viernes de Dolores, contando además con la participación del hermano Pablo, sacerdote que sirvió a Sevilla durante buena parte de su vida junto al cardenal, al que consideraba como "un padre". Fue su secretario personal durante décadas y conoció de primera mano el funcionamiento de la Iglesia hispalense y todas sus diferentes comunidades y agrupaciones. Desde el fallecimiento de fray Carlos sus testimonios han resultado puntuales, por lo que se yergue como una oportunidad esencial para profundizar de primera mano en una de las figuras más emblemáticas y queridas de la sede hispalense en su historia reciente. La entrada será libre hasta completar aforo.
