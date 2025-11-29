La banda del Dolor de Hellín ofrecerá este sábado el primer concierto de su historia en Sevilla

Unos días inolvidables para una de las instituciones musicales más reconocidas del levante español. La banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Dolor, de Hellín (Albacete) ofrecerá el primer concierto de su historia en Sevilla capital, espejo y referencia de todas las formaciones. Será este próximo sábado, 29 de noviembre, a las 21:00, en la iglesia de Nuestra Señora de Consolación (Los Terceros), acogidos por la hermandad de La Cena.

Este concierto se engloba en el desarrollo de la feria cofrade MARCO, que reunirá a decenas de bandas de toda España en FIBES, culminando el domingo con un pasacalles por el centro de la ciudad, como ya ocurriera el año pasado. El concierto de la formación hellinera llevará por título A ti, inspirado en la plegaria eucarística y dedicado a la ciudad, músicos y familiares, y contará con la participación de un centenar de componentes y la llegada de varios autobuses procedentes de este rincón manchego, donde se respira una ilusión inusitada por ofrecerle a Sevilla sus sones.

La banda del Dolor, perteneciente a la hermandad homónima, se encuentra celebrando el XX aniversario fundacional, y cumplen de esta manera el sueño de alcanzar la oportunidad de tocar en Sevilla. Esta formación mantiene estrechos vínculos con instituciones y personalidades cofradieras hispalenses, desde la banda de las Cigarreras hasta la hermandad del Baratillo, puesto que Fernández-Andes es el autor de la imagen de la Virgen del Dolor y de la Virgen de la Piedad, de ahí su notable parecido. El concierto de Los Terceros estará compuesto por un total de ocho marchas y alguna que otra sorpresa para el público que desee acudir.

A los pies del Baratillo

Pero la actuación de la banda del Dolor no se limitará exclusivamente a este concierto en Los Terceros o el que ofrecerán en FIBES a las 13:30 de este sábado. En la jornada del domingo, 30 de noviembre, la formación realizará una ofrenda musical a los titulares de la hermandad del Baratillo, en torno a las 12:00 del mediodía, coincidiendo también con el besamanos de María Santísima de la Caridad y previo al concierto que también ofrece cada año la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol. Una ocasión irrepetible para esta familia que, con su entrega y dedicación, cumplirán el tan anhelado deseo de desfilar por Sevilla.