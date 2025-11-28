'Proceso jurídico de la Pasión', el nuevo libro de Juan Antonio Martos editado por SevillaPress

La editorial SevillaPress ha lanzado al mercado su nuevo título de temática cofradiera: Proceso jurídico de la Pasión, del profesor y Doctor en Derecho Penal Juan Antonio Martos Núñez. Se trata de una reedición del libro editado en 1994 por el profesor Martos, en esta ocasión acompañado por las fotografías de Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, que recogen por primera vez en un libro todos los misterios de la Pasión en la Semana Santa de Sevilla y los prólogos del propio Cardenal Carlos Amigo Vallejo en la primera edición y Pablo Borrallo, doctor en Historia y Antonio Escudero, cofrade sevillano y ex hermano mayor de la Siete Palabras, en esta segunda edición que se encuentra ya en librerías.

Portada del nuevo libro de SevillaPress

Este libro hace el número diecinueve y viene a engrandecer la colección que sobre la Semana Santa de Sevilla tiene publicada la editorial Sevilla Press, cuyo catálogo que se ha convertido en una de las más interesantes y más vendidas de la Semana Santa hispalense. Este trabajo constituye el fruto de varios años de investigación sobre la Pasión de Jesús, en una aportación rigurosa del autor sobre los aspectos históricos, jurídicos y evangélicos de los hechos que determinaron la Historia de la Salvación.

Basta examinar las leyes penales y procedimentales entonces vigentes y los hechos, tal como nos son conocidos por el testimonio de los evangelistas, para llegar a la conclusión e que, como apunta Prieto, “no hubo norma procesal sin violar, ley penal con oportunidad aducida, hecho probado con suficiencia”. Una colección de libros únicos imprescindibles para entender la Semana Santa y la religiosidad popular de Sevilla, totalmente recomendables para todos los cofrades, devotos, jóvenes de la ciudad y los turistas que la visitan, pues les ayudará a comprender mejor la historia de todas estas tradiciones.

El autor

Nacido en Sevilla. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y Juez sustituto de los Juzgados de lo Penal de Sevilla. Autor de numerosos libros y publicaciones jurídicas. Especialista en Derecho Penal Ambiental. Pertenece a seis Hermandades de Sevilla: Silencio. Diputado de su Junta de Gobierno, 1992-1995; Cigarreras, formando parte de su Junta de Gobierno durante los años 1997-2004; Gran Poder; Macarena; San Benito; y Los Panaderos.

Ha publicado los siguientes libros: La Pasión de Cristo en la Semana Santa de Sevilla, 1994; La Pasión en Sevilla: Estudio histórico-jurídico de la Pasión de Cristo, 1999; De Jerusalén a Sevilla. La Pasión de Jesús: Vol. I. El Proceso de Cristo. Vol. II. Personajes, Símbolos y Enigmas. Sevilla, 2004-2005; Sevilla. Cuaresma y Pasión. 2015.