La banda Esencia lanzará un cómic conmemorativo acerca de sus veinte años de historia

Aprovechando la celebración de su “XX Aniversario” la Banda de Cornetas y Tambores Esencia da un paso innovador en su trayectoria: la publicación de un cómic que narra su historia y evolución. El proyecto nace con motivo de la Exposición “20 Años de Esencia. Más de 100 años de estilo”, que se celebrará entre los días 21 al 30 de noviembre en las instalaciones del Círculo Mercantil e Industrial en calle Sierpes de Sevilla. El objetivo es acercar la esencia de la formación a todo tipo de público, desde los más jóvenes hasta los seguidores veteranos, a través de un lenguaje visual atractivo y accesible.ç

Algunas de las viñetas que pueden contemplarse en el cómic

Con un estilo gráfico limpio y desenfadado, el cómic refleja los hitos más significativos de la banda, sus momentos de crecimiento, su compromiso con la tradición y la pasión que caracteriza a sus integrantes. Se trata de una obra que combina entretenimiento y memoria, aportando una nueva manera de conocer y disfrutar la historia de Esencia. Responsable del diseño es Eusebio Álvarez-Ossorio en base a la historia escrita por Enrique León Serrano, comisario y director respectivamente.

“Queremos que este cómic sea un puente hacia nuevas generaciones, una forma distinta de transmitir lo que somos y lo que sentimos por nuestra música”, señalan desde la dirección de la banda. La publicación estará disponible en los próximos meses y se anunciarán detalles sobre su presentación oficial y la distribución gratuita en la misma exposición.