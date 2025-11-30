La banda de Rescate y Dolores de Linares vuelve a vestir de 'nazareno' el centro de Sevilla

Una instantánea que vuelve a reeditarse pero que en ningún caso deja indiferente a propios y extraños. El casco histórico de Sevilla ha servido de escenario, un año más, para el pasacalles de clausura de la Feria MARCO 2025, que se ha desarrollado durante este fin de semana en la capital andaluza, con más de cuarenta conciertos en FIBES y otros enclaves. MARCO, que alcanza así su segunda edición tras el éxito del año pasado, repite con cada vez mayor presencia de cofrades, empresas y otros colectivos relacionados con la Semana Santa.

En dicho pasacalles han participado todas las bandas que han acudido a Sevilla para participar en esta Feria, y procedentes desde varios puntos de España: Guadix, Berja, Jerez, Pozoblanco, Bullas, Cáceres, La Solana o Hellín, todas con sus particularidades y detalles. Sin embargo, la que más expectación y curiosidad ha causado, como era de esperar, es la banda de la Cabecera del Rescate y Dolores de Linares, cuyos músicos van vestidos de 'nazareno'.

Detalle del particular uniforme de esta emblemática banda

Dicha formación, nacida en 1972, se llama de "cabecera" porque va abriendo el cortejo de la cofradía linarense cada Semana Santa. Este "uniforme" se compone de antifaz y túnica rojos, capa blanca y cíngulo color caña. Remata el atuendo el escudo de la corporación, que a modo de escapulario cae sobre el pecho de todos los integrantes.

Como curiosidad, no era esta la primera vez que esta institución ha visitado la ciudad, puesto que ya lo hizo en los años 1999 y 2000 con motivo de Muniarco, otra gran feria cofradiera y pionera en este tipo de encuentros a nivel nacional. Esta banda se decantó en un primer momento se decantaron por el estilo de las cornetas y tambores, pasando tres años después al género de las agrupaciones musicales. Una de sus composiciones más emblemáticas, y que a buen seguro sonará en Sevilla, es la adaptación del célebre Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Además, participan en numerosas actividades de carácter cultural y festivo, como las fiestas ibero romanas de Cástulo o en las fiestas de Romanos y Cartagineses de Cartagena, declaradas de Interés Turístico Internacional. En 2022 celebraron el cincuentenario fundacional.