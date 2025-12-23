Bellavista comienza las obras de la puerta lateral de la parroquia para poder hacer estación de penitencia

Una noticia muy esperada que posibilitará la consecución de un gran anhelo. La hermandad del Dulce Nombre de Bellavista ha informado que este martes han arrancado las obras de ejecución de una nueva puerta lateral en su sede canónica, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con el objetivo de que la cofradía pueda realizar estación de penitencia desde el templo y no desde una carpa, como se venía realizando años atrás debido al derrumbe de su anterior iglesia.

Estas obras, que se desarrollarán durante los próximos 45 días, constarán de tres fases:

Cerramiento exterior. Apertura de un hueco en murete de jardín y colocación de cancela, ejecución de rebaje en acerado y trabajos complementarios.

Jardinería. Ejecución de trasplantes de especies arbóreas y arbustivas.

Movimiento de tierras e intervención sobre la edificación: Excavación, fijación de pendientes y pavimento exterior, incluido sistema de drenaje y evacuación de aguas. Refuerzo de paramento mediante ejecución de dintel, apertura de hueco, consolidación de mochetas y colocación de la puerta.

De esta manera, la corporación podrá cumplir con los plazos previstos y realizará su salida procesional del próximo Viernes de Dolores de 2026 desde el interior del templo. Esta propuesta ya fue aprobada en junio de 2024 en el consejo parroquial, y desde entonces se ha trabajado en la alternativa más eficaz y propicia. La parroquia del Dulce Nombre comenzó a demolerse a finales de verano de 2019 con el objetivo de levantar una nueva iglesia con mayores dotaciones y recursos. La llegada de la pandemia paralizó este proyecto que, desde entonces, no cuenta con visos de retomarse a medio e incluso largo plazo. Por tanto, "esta iniciativa posibilita a la hermandad a dejar de montar una carpa, con todo lo que conllevaba esto, porque no hay otro sitio en Bellavista desde el que poder salir y evidentemente la hermandad no contempla de ninguna de las maneras la posibilidad de hacer estación de penitencia desde otro lugar fuera de nuestro barrio", señalaba el hermano mayor, Diego Romero, a esta cabecera.