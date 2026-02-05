Bollullos presenta la documentación para declarar BIC la Romería de Cuatrovitas

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, junto a la Hermandad de Santa María de Cuatrovitas, Patrona de esta localidad aljarafeña, presentaron el pasado martes 3 de febrero de 2026 la documentación para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Romería y las fiestas en honor a la Virgen de Cuatrovitas. La documentación técnica se presentó en la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, y con ella se pretende la inscripción de las fiestas en honor a la Patrona del Gremio de la Aceituna del Verdeo en el Aljarafe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC y actividad de interés etnológico.

Este proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, junto a la Hermandad de Cuatrovitas, desarrollándose durante el pasado año 2025. La dirección de los trabajos ha estado a cargo de Fermín Seño, antropólogo social, cuya elaboración ha llevado cerca de un año de investigación, recopilación de documentación y recogida de testimonios orales acerca de los rituales festivos que se celebran en honor a Nuestra Señora de Cuatrovitas.

La Romería de Cuatrovitas tiene su origen a finales del siglo XVI. En ella destacan las carretas elaboradas de "papel picado". Tiene lugar el cuarto domingo de octubre. Está celebración viene precedida por la Festividad de Santiago; el día 25 de julio las mujeres de la localidad realizan el traslado de la Virgen hasta el casco urbano de Bollullos, siendo las portadoras de la imagen y constituyendo un rito ancestral que se hereda en las familias bollulleras. Cada mes de septiembre se celebran igualmente sus cultos anuales, con la Novena y Procesión de la Virgen de Cuatrovitas por las calles de la localidad en la tarde del tercer domingo de septiembre.

La propuesta presentada reviste un especial significado al tratarse del que sería el primer reconocimiento patrimonial especifico promovido para Cuatrovitas en casi un siglo, y complementaria la protección ya existente sobre la Ermita y su Alminar, declarados Bien de Interés Cultural desde 1931. Con este acto se inicia un camino que pretende conseguir que la Romería y Fiestas en honor a la Virgen de Cuatrovitas sean declaradas Bien de Interés Cultural y gocen de la protección que permita preservar para el futuro el mayor tesoro devocional y cultural de Bollullos de la Mitación.

Por parte de la administración autonómica en Sevilla estuvo presente Carmen Ortiz, como Delegada Territorial de Cultura, mientras que el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación estuvo representado por su Alcaldesa, Clara Monrobe, y la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatrovitas por su Hermano Mayor, Salvador Varilla. También estuvieron presentes concejales de la corporación municipal y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad.