El Buen Fin modifica el itinerario de ida el Miércoles Santo de 2024 y comunica su malestar

Primeras reacciones con respecto a la próxima Semana Santa. La hermandad del Buen Fin ha emitido en la tarde de este jueves un comunicado en sus perfiles oficiales ofreciendo una serie de informaciones acerca de los encuentros mantenidos estas semanas atrás en la sede del Consejo y algunas decisiones adoptadas de cara a su próxima estación de penitencia.

Una cofradía, la del Buen Fin, que permanecerá como segunda del día, afirmando lo ya anunciado previamente. En este sentido, desde la corporación asumen "el segundo puesto en el orden de paso por carrera oficial, el mismo que ocupó el año pasado, no sin mostrar a la Hermandad en general y a otras instituciones, su enfado, sorpresa, decepción y total desacuerdo con dicha imposición", lo que ha provocado un "gran malestar ante la imposibilidad de cambiar nuestra posición en el día, ya que no se ha cumplido la situación de excepcionalidad que se nos trasmitió desde el Consejo de Hermandades sobre que nuestra disposición en el día sería solo para el año 2023".

En el comunicado se especifica que la junta presentó dos propuestas al Consejo en la que se asumían una cuota de cesión en varios aspectos, como el cambio de recorrido y horario: "No parece coherente ni que tenga una lógica razonable, que propuestas con alta calificación desde el Consejo de Hermandades y bajo los criterios de las normas dictadas por el mismo -nuestra Hermandad ha presentado una con una puntuación de 9.3- se haya desestimado para que se impongan otros criterios particulares, tales como no perder o incluso mejorar el puesto que se ha ocupado otros años o el itinerario tradicional. Ambos aspectos se han alterado significativamente en nuestra estación de penitencia y se volverán a repetir en 2024, siguiendo una propuesta que ha sido puntuada con un 7.3, muy por debajo de otras", indica.

Nuevo recorrido de ida

La corporación también ha lamentado que tengan que realizar un recorrido de regreso "acordado por la mayoría de las Hermandades del día, que por supuesto no ha sido propuesto por nosotros. A esto debemos añadir que los cambios en el discurrir que otras corporaciones van a realizar la próxima Semana Santa no lo hacen en beneficio de la nuestra, sino porque de no llevarse a cabo, la propuesta sería inviable". La cofradía ha expuesto que los cruces con otras hermandades "se hubieran solucionado con el paso de la nuestra al tercer lugar", cuestión también descartada. La cofradía ha esgrimido la "inviabilidad de repetir la experiencia del pasado Miércoles Santo, pero ha primado la modificación, ampliación o supresión de parte de los mismos, con tal de no perder el orden en la nómina del día y dejando, nuevamente, nuestras aspiraciones en último lugar", apostilla.

Por tanto, la cofradía, con objeto de discurrir por la feligresía un tramo del recorrido, se ha acordado modificar el itinerario de ida para transitar, una vez sobrepasada la Plaza de San Lorenzo, por Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia, Las Cortes y desde aquí retomar nuestro tradicional acceso a la Carrera Oficial por Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque. "Esto supone recuperar nuestro recorrido de vuelta a la ida a la Santa Iglesia Catedral, en parte para no seguir perdiendo nuestra idiosincrasia como cofradía, tras los cambios tan significativos que estamos viviendo".

El comunicado se cierra agradeciendo a los hermanos la compostura y el esfuerzo y que "seguirá sacrificando su horario e itinerario tradicional por el bien común, aunque este esfuerzo no sea compartido de forma equitativa y, mucho menos, ejemplarizante".