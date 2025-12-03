Cabezuelo tomará posesión tras el besamanos de la Macarena y Cabrero se despedirá con el regreso de la Virgen

Un gesto de entendimiento y acuerdo que buscará resanar heridas y tender puentes. Fernando Fernández Cabezuelo tomará posesión del cargo tras el besamanos de la Virgen de la Esperanza, lo que permitirá que la junta de Fernández Cabrero pueda despedirse del mandato con la posibilidad de devolver la Virgen a la ciudad y cicatrizar heridas.

Dicha decisión se formuló durante el encuentro mantenido este pasado martes en la visita de Cabezuelo a las instalaciones de la hermandad para conocer de primera mano el estado de la restauración de la Virgen de la Esperanza. "El Hermano Mayor electo trasladó al actual su intención de tomar posesión del cargo una vez pasado el besamanos de la Santísima Virgen de la Esperanza, acordando ambos que se produzca de esta manera en un gesto de apertura, unión entre hermanos y voluntad de entendimiento antes del inicio del mandato. El actual Hermano Mayor agradece a Fernando Fernández Cabezuelo su generoso gesto hacia la Junta de Gobierno saliente así como su apoyo en esta fase final del proceso de restauración que culminará con la reposición al culto de la Santísima Virgen de la Esperanza, momento ansiado por todos y cada uno de los hermanos macarenos y los devotos", señala el comunicado.

De esta manera, está por conocerse si el besamanos finalmente se celebrará en San Gil (cuestión que ha sido igualmente ofrecida por Cabezuelo para consideración de la junta saliente) o en la propia Basílica, en función de lo que se decida en el seno de la mesa de Cabrero. La hermandad ha informado también que "ambos fueron informados ayer por el restaurador Pedro Manzano del proceso de restauración de la Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, cuyo estado pudieron comprobar visitándola en las dependencias donde permanece, siendo óptima su apreciación sobre la situación actual de la Virgen". lamp