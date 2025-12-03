El Ayuntamiento acoge la exposición por el 75 aniversario del Rocío de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado hoy en la Casa Consistorial la exposición Rocío de Sevilla. 75 Estrellas, una muestra que recorre los tres cuartos de siglo de historia de la Hermandad del Rocío de Sevilla y que permanecerá abierta al público del 3 al 16 de diciembre.

“Es para mí un honor inaugurar hoy, en esta Casa Consistorial, la casa de todos los sevillanos, la exposición ‘Rocío de Sevilla. 75 Estrellas’, con la que celebramos una efeméride que nos habla de fe, historia, identidad y de Sevilla”, afirmó el alcalde, destacando el valor patrimonial y emocional de esta Hermandad que cumple setenta y cinco años de caminos hacia la Aldea almonteña.

La muestra presenta como pieza central la recuperación del antiguo Simpecado de la Hermandad, conocido como el “Simpecado de las estrellitas”. En palabras de Sanz, “hoy celebramos también un acontecimiento muy esperado: la recuperación del primitivo Simpecado de la corporación, un símbolo que vuelve a la vida de la Hermandad y que podrá contemplarse en esta exposición”.

El alcalde felicitó a la Hermandad por “una magnífica exposición que recorre los orígenes de la devoción en la Colegial del Salvador, el primer camino, el diseño de las carretas primitivas y la construcción de la singular Casa Hermandad en la Aldea”, recordando además que “este 2025 la Virgen pasó por primera vez por la Casa Hermandad en la ampliación del recorrido de la procesión”.

Fotografía de familia durante el acto de inauguración

Sanz destacó que la muestra culmina con el “sueño cumplido” de la Hermandad: “La recuperación del Simpecado primitivo supone un acto de justicia patrimonial y un gesto de profundo amor a la historia de la Hermandad”. Asimismo, subrayó la labor realizada en la conservación y enriquecimiento del tradicional “bacalao” verde, “un estandarte renovado en coherencia con la línea estética impulsada por la junta que preside su hermana mayor, May Rodríguez de las Casas”.

Durante su intervención, el alcalde recordó un momento especialmente simbólico: “Hoy conmemoramos aquel deseo expresado en 1955, cuando se pedía que la Virgen pasara por la puerta de la Casa Hermandad. Setenta años después, ese anhelo se ha hecho realidad y este aniversario se convierte en un hermoso colofón, en una promesa cumplida, en un recuerdo para siempre”.

La exposición, que queda abierta hasta el 16 de diciembre, tendrá el siguiente horario:

Lunes a viernes: 10:00–13:30 / 17:00–20:00

Sábados: 10:00–13:30

Domingos y festivos: cerrado

El 22 de diciembre, como cada año, la Virgen del Rocío del Salvador volverá a pasar por la puerta del Ayuntamiento.