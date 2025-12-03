Rafael Madrigal, candidato a hermano mayor en el Cerro del Águila

Más novedades electorales en nuestras cofradías. Rafael Madrigal Castillero ha comunicado su intención de concurrir como candidato a hermano mayor en las próximas elecciones de la hermandad del Cerro del Águila. A través de una carta dirigida a los hermanos, y bajo el lema "Juntos por el cambio", este cofrade buscará alcanzar la vara dorada de la cofradía del Martes Santo.

Una iniciativa "que, como no puede ser de otro modo, nace de la motivación y el anhelo de muchas personas por buscar una corriente de aire fresco en la vida de hermandad y, de esta manera, tratar de construir juntos un futuro más prometedor. Este proyecto no tiene más propósito que el de volver a impulsar a nuestra corporación a la senda de tiempos mejores, sin olvidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir", señala.

Madrigal, hermano desde 1981, ingresó por primera vez en una junta de gobierno en 1988, "en las cuales he estado ininterrumpidamente hasta mayo del presente año 2025. Han depositado su confianza en mi persona cinco Hermanos Mayores diferentes, y eso me ha brindado la oportunidad de estar casi cuatro décadas al servicio continuo de la Institución. Un periodo en el que he podido aportar y servir en los distintos ámbitos de la vida diaria de la Hermandad, ocupando los siguientes cargos: Secretario Segundo, Secretario Primero, Diputado de Cultos, Diputado Mayor de Gobierno, Diputado de Juventud, Diputado de Formación, Consiliario Primero, y en varias ocasiones, como la última, Teniente de Hermano Mayor. Lo que, sin duda, avala mi experiencia dentro de la Corporación", abunda.

"Sentirnos como en casa"

Continúa la carta indicando que "llega una nueva ocasión de avanzar en la búsqueda de renovados esfuerzos en nuestra querida Hermandad. Por eso, trabajo para conformar el mejor equipo posible, capaz de gestionar con ganas e ilusión un proyecto con bases sólidas, donde retomemos la vida de hermandad como un pilar para todos los hermanos, volviendo a sentirnos como en casa. Para ello, aunaremos en un mismo grupo de trabajo la experiencia y la juventud, el conocimiento y las nuevas ideas, junto a los ejes fundamentales de la Caridad, la Formación, y el Culto a nuestros Titulares, siendo ellos el nexo para volver a unir en un mismo camino a la Hermandad con su Barrio y sus Hermanos", insiste.

De esta manera, se confirma la concurrencia de hasta dos candidaturas en las elecciones del Cerro, tras la candidatura presentada semanas atrás por Francisco José Valderas. Las elecciones tendrán lugar el próximo mes de septiembrede 2026.