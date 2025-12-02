Cabezuelo visita a la Macarena junto a Fernández Cabrero y Pedro Manzano

Cumplida en cuestión de cuarenta y ocho horas la primera petición del hermano mayor electo de la Macarena. Fernando Fernández Cabezuelo ha visitado, en la mañana de este martes, a la Virgen de la Esperanza, con el objeto de conocer de primera mano el estado actual de la dolorosa en este tramo final de la restauración. El hermano mayor actual, Fernández Cabrero, y el electo, Cabezuelo, han sido pormenorizadamente informados por el restaurador Pedro Manzano acerca del momento en que se encuentra la restauración y, por supuesto, la propia imagen.

Instantánea de la reunión mantenida esta mañana

En sus primeras declaraciones como hermano mayor electo, Cabezuelo, tras ganar las elecciones, señaló públicamente que su primer propósito era solicitarle a Fernández Cabrero la posibilidad de visitar a la Virgen de la Esperanza, que desde el mes de agosto está siendo restaurada en las instalaciones de la corporación por Pedro Manzano. Por el momento, toda la ciudad y los devotos esperan con deseo el momento en que se notifique el regreso definitivo de la dolorosa al culto, previsto presumiblemente para finales de esta semana o principios de la siguiente, con mayor probabilidad esta segunda opción. La hermandad celebrará mañana miércoles solemne misa en conmemoración de la concesión de la Rosa de Oro a la Virgen de la Esperanza, si bien la imagen no estará presente para tal ocasión.