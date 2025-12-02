Así es el diseño para la recuperación de la túnica de "los dragones" del Señor del Silencio de la Amargura

La hermandad de la Amargura ha presentado el diseño de recuperación de la primitiva túnica de "los dragones", perteneciente al ajuar de Nuestro Padre Jesús del Silencio. Esta iniciativa, aprobada en cabildo general el pasado mes de octubre, pretende ejecutar una pieza similar a aquella que bordó Juan Manuel Rodríguez Ojeda bajo posible diseño de Antonio Amián a finales del siglo XIX, y este lunes se ha dado a conocer en una reunión informativa el diseño trazado por Antonio Castro del Pozo, artista designado para tal fin.

Diseño presentado por Castro del Pozo este mismo lunes

Tal y como consta en las actas de la época, la túnica original fue sufragada por hermanos y devotos, tal y como sucederá en esta ocasión casi ciento trienta años después. La ejecución material correrá a cargo del taller de las Hermanas Rama. "En su momento, esta túnica supuso un paso firme y valiente en la evolución de las artes suntuarias sevillanas de finales del siglo XIX, coincidiendo con la renovación estética que trajo consigo el estilo regionalista. Antonio Amián Austria, orfebre cordobés, desarrolló su extraordinario talento tanto en Madrid, como cincelador de la Corte, como en Sevilla, donde además ejerció de prioste, vestidor y diseñador", señala Castro del Pozo. El motivo de los dragones ya aparece en obras diseñadas por Amián como el primitivo manto de la Virgen del Refugio de San Bernardo, hoy en Jerez de la Frontera. También aplicó este recurso estilístico en otras piezas como el antiguo manto de la Virgen de Regla.

El diseño a recuperar

La túnica presentaba "una hermosa composición simétrica, predominantemente vegetal, que incluía elementos del repertorio renacentista, como dragones y jarras, junto a otros propios del Art Nouveau, como las sinuosas lazadas o los racimos de frutas. Gracias al material gráfico proporcionado por la Hermandad, ha sido posible recuperar el diseño de la parte frontal y lateral con un 90% de fidelidad", abunda el artista.

Para la parte trasera, "de la que no existen fotografías, ha sido necesario aplicar cierta creatividad, siempre con la intención de lograr un resultado armónico con el conjunto".