La Milagrosa no renueva ni a Redención ni a la Cruz Roja y firma a Virgen de los Reyes

Punto y final a casi veinte años de relación allá por Ciudad Jardín. La nueva junta de gobierno de la hermandad de la Milagrosa, reunida en cabildo de oficiales este lunes, ha notificado la no renovación de las relaciones contractuales con las dos formaciones musicales que actualmente desempeñaban dichas tareas tras sus respectivos pasos.

En este sentido, ni la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención ni la Banda de Música de la Cruz Roja continuarán el Sábado de Pasión tras el Señor de la Esperanza y la Virgen del Rosario. Virgen de los Reyes será la que sustituya a la formación de la calle Santiago.

"En primer lugar, esta junta de gobierno, quiere agradecer profundamente la entrega desmedida durante 18 años a la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención desde aquel histórico 25 de octubre del año 2008 en el que por primera vez salió a las calles de nuestro barrio el Señor de la Esperanza. Sois y seréis parte de nuestra corporación por siempre y desde estas líneas, trasladar nuestro cariño y respeto a una formación que ha estado siempre al servicio de nuestra hermandad de forma ejemplar. Nos gustaría realizar una mención especial a nuestra querida Agrupación Musical María Santísima del Rocío por su acompañamiento abriendo nuestro cortejo durante estos últimos años. Deseamos el mayor de los éxitos en vuestro futuro con la bendición siempre de Ntro Padre Jesús de la Esperanza", señala el comunicado.

De esta manera, Redención, a pesar de su incontestable nivel, pierde así su segundo contrato en apenas unos meses (tras la llegada de Arahal a Montesión) y Virgen de los Reyes, en un momento intratable, mantiene los que hasta el año pasado conservaba, tras la marcha del Divino Perdón y su llegada a Ciudad Jardín.

Sin noticias en el palio

Asimismo, la formación ha indicado la no continuidad de la Banda de la Cruz Roja, "agrdeciendo su compromiso con nuestra Hermandad desde aquel histórico sábado de pasión del año 2016 en el que realizamos nuestra primera salida como hermandad de penitencia. Trasladar a su vez nuestro cariño más profundo a esta formación y desear el mayor de los éxitos tras una década de vinculación a nuestra corporación".

Sin embargo, por el momento no se anuncia cuál será la formación que sustituya a la institución que dirige José Ignacio Cansino.