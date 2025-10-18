La Calle Real expone en el Mercantil 625 años de devoción concepcionista en Castilleja

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acogió en la noche de este viernes la inauguración de la exposición “Castilleja de la Cuesta y su Patrona. 625 años de devoción concepcionista”, que organiza la Hermandad de la Calle Real con motivo de los cultos y actos que viene celebrando, desde el pasado mes de mayo, en conmemoración de dicha efeméride.

La muestra gira en torno a la imagen de la Patrona de Castilleja de la Cuesta, devoción traída el 16 de enero de 1400 por los Religiosos Terceros Franciscanos al tomar posesión de la primitiva ermita de la Calle Real, y comenzar a dar culto a una imagen de Santa María de la Concepción, de tamaño académico. Esta exposición ofrecerá a todos sus visitantes un repaso por la historia de la devoción a la Inmaculada Concepción en la localidad, así como una amplia muestra del patrimonio artístico que la venerada imagen ha ido atesorando a lo largo de los siglos, junto con detalles y curiosidades de su icónica estética.

Así, se podrá contemplar parte del rico ajuar que posee la imagen, destacando el centenario paso procesional, tallas del siglo XV y platería del siglo XVII, respectivamente hasta nuestros días, la corona de oro de la Coronación, todas las sayas bordadas, la más antigua de 1861, o los dos mantos procesionales, el del siglo XIX y el de 1969.

Uno de los protagonistas de la muestra es Hernán Cortés, gran devoto de Nuestra Señora de la Concepción, el cual murió cerca de la antigua ermita, y en los distintos apartados de la misma el visitante podrá observar la murillesca forma de vestir a la Inmaculada, parte de la colección de sus vestidos de novia, trajes y joyas, muchos de los cuales se exponen por primera vez, o conocer el origen franciscano de la devoción a la Virgen en la localidad y la fundación de la Hermandad.

Asimismo, habrá un espacio dedicado a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. También, el visitante conocerá la típica fiesta del Domingo de Resurrección, declarada desde 1999 de Interés Turístico Nacional de Andalucía y descubrirá los antiguos y tradicionales cultos del Mes de Mayo y la Asociación de Hijas de María, la Coronación Canónica, las Fiestas Patronales en su honor y una selección de la documentación sobre el Patronazgo de la Inmaculada sobre Castilleja de la Cuesta y documentos sobre su devoción, que se muestran de manera inédita al público.

Por último, la exposición finalizará con las donaciones de hermanos y devotos, donde se destacan las realizadas por el que fuera Alcalde de Castilleja de la Cuesta, Don José Marín Oliver, la vinculación de los vecinos, de figuras relevantes de castillejanos como Inés Rosales y los Hermanos Reyes, y organismos del pueblo con su Patrona y algunos de los tesoros devocionales sobre la Inmaculada custodiados en los hogares de Castilleja de la Cuesta.

Otras actividades

Durante la muestra, la Hermandad celebrará el viernes 24 de octubre a las 20:30, en el mismo lugar, una conferencia titulada “La Inmaculada de la Calle Real: Un icono de referencia”, a cargo de Jesús Romanov López Alfonso, sobre la iconografía propia de la Patrona de Castilleja. Además, el domingo 26 de octubre, la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla ofrecerá un concierto a las 12:30 como clausura de esta exposición.

La muestra podrá ser visitada desde el 18 hasta el 25 de octubre en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El día 26, solo podrá ser visitada en horario de mañana.