El camarín de la Esperanza Macarena abrirá todos los días
De esta manera la Virgen estará más cerca de los fieles en horario de apertura de la Basílica
Se habilitará una mesa petitoria y los hermanos podrán solicitar turnos
Así es el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026: la Santa Cruz que anuncia el gozo
La hermandad de la Macarena ha comunicado este lunes que el camarín de la Virgen de la Esperanza, uno de los enclaves más significados de la devoción hispalense, abrirá todos los días, facilitando así una mayor presencia y cercanía de los fieles con la imagen, puesto que a día de hoy el camarín solo abre los fines de semana.
En este sentido, el camarín abrirá todos los días, en horario de apertura de la Basílica, es decir, de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 (de lunes a sábado) y de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 los domingos. Para tal fin, la corporación habilitará una mesa petitoria diaria, donde podrán participar todos los hermanos que lo deseen. Los días disponibles para cubrir turnos este mes son 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 (entre semana) y 7, 8, 14 y 15, los fines de semana.
Los horarios de los turnos de mesa serán lunes a viernes de 09:30 a 11:25 y de 12:00 a 13:55 y de 17:00 a 18:55 y de 19:30 a 20:55. Los sábados y domingos de 09:30 a 13:55 y de 17:00 a 19:55. Para aquellos hermanos interesados basta con escribir un correo a camarin@hermandaddelamacarena.es indicando tu disponibilidad.
También te puede interesar
Lo último