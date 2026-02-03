El camarín de la Esperanza Macarena abrirá todos los días

La hermandad de la Macarena ha comunicado este lunes que el camarín de la Virgen de la Esperanza, uno de los enclaves más significados de la devoción hispalense, abrirá todos los días, facilitando así una mayor presencia y cercanía de los fieles con la imagen, puesto que a día de hoy el camarín solo abre los fines de semana.

En este sentido, el camarín abrirá todos los días, en horario de apertura de la Basílica, es decir, de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 (de lunes a sábado) y de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 los domingos. Para tal fin, la corporación habilitará una mesa petitoria diaria, donde podrán participar todos los hermanos que lo deseen. Los días disponibles para cubrir turnos este mes son 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 (entre semana) y 7, 8, 14 y 15, los fines de semana.

Los horarios de los turnos de mesa serán lunes a viernes de 09:30 a 11:25 y de 12:00 a 13:55 y de 17:00 a 18:55 y de 19:30 a 20:55. Los sábados y domingos de 09:30 a 13:55 y de 17:00 a 19:55. Para aquellos hermanos interesados basta con escribir un correo a camarin@hermandaddelamacarena.es indicando tu disponibilidad.