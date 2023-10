Cambio de capataces en el Dulce Nombre de Bellavista

La junta de gobierno de la hermandad de Bellavista ha celebrado en la noche de este martes sesión ordinaria de cabildo de oficiales, en el que entre otras disposiciones han aprobado el nombramiento de nuevos capataces para los pasos de la cofradía, una designaciones que tienen carácter anual.

En concreto, Jesús Varela Peral será el nuevo capataz del paso de misterio del Señor de la Salud y Remedios, mientras que el próximo capataz del palio de la Virgen del Dulce Nombre será Rafael Torres. Varela regresa a los martillos de la cofradía, puesto que fue capataz general hasta el año 2015, cuando la junta de gobierno presidida por Diego Centella opta por relevarlo del cargo. Por su parte, Torres toma el relevo de Ernesto Sanguino, que era capataz del segundo de los pasos.

Antes de conocer estos nuevos nombramientos, Juanma Martín, el que era capataz del paso de misterio, comunicaba a través de sus perfiles oficiales la decisión de no continuar en el cargo, tras haberlo comunicado previamente al actual hermano mayor, Diego Romero. Así se expresaba el capataz en una nota: "Llego a esta determinación tras considerar que la labor que he desempeñado hasta el momento me fue encomendada por la Junta saliente; por lo que he tenido a bien que, una vez concluido dicho mandato, procede de igual modo dar por finalizadas mis funciones al frente del martillo de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Remedios".

De esta forma, el capataz, da por concluido un ciclo que, como decimos, arrancó hace casi diez años. La decisión ha sido aceptada por el actual Hermano Mayor en concordia y agradecimiento por el excelente trabajo realizado durante este periodo de tiempo tanto por él como por su equipo de auxiliares, quedando así pactada la renuncia de mutuo acuerdo. "Me despido pidiéndole a nuestros Sagrados Titulares que bendiga e ilumine el camino de esta nueva junta de gobierno", apunta martín.