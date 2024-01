Carlos Martín: "Al final vamos a hacer una Semana Santa de primeras hermandades y de segundas"

A falta de poco más de dos meses para el Domingo de Ramos, y con toda la organización de los días prácticamente cerrada, algunas corporaciones siguen manifestando su disconformidad. Una de ellas es la de la Estrella, cuyo hermano mayor, Carlos Martín, visitó anoche el programa Sentir Cofrade de PTV Sevilla. Durante su intervención trató diversos temas de actualidad, entre ellos, el XXV aniversario de la coronación canónica y todos los cultos previstos para esta efeméride.

Al ser preguntado por la situación del Domingo de Ramos y su opinión al respecto, el máximo representante de la cofradía trianera desgranó cómo se había desarrollado la gestión de la jornada para el 2024. "Este año no hemos propuesto nada. Este año eran lentejas. Llega el Consejo con cinco propuestas donde en las cinco lentejas estamos nosotros los penúltimos. Y cuando nos explican los parámetros nos dicen que este año no hay uno para cada lado, este año puede haber un tren de hasta de a tres. A mí se me ha dicho que tres es mejor que dos juntos. [...] ¿Y ustedes no han visto que los hermanos y niños de la Estrella entran dos horas y media más tarde que todo el mundo? ¿Dónde está la caridad cristiana aquí?"

Insiste en el problema del trenecito, que ahora "es un catalán. Resulta que el tema este año es la seguridad y el horario, no el orden y la alternancia [...] Otra cosa que quiero aclarar es que no es lo mismo que haya unanimidad a que haya consenso. Yo hablé en voz alta y dije: 'Como esto son habas y es lo que hay, ¿cuáles creen ustedes que es lo mejor? ¿La 3? Pues un consenso, la 3, no vamos a dar una mala imagen. Que no vendan cosas que no son', explicó.

También "le han molestado más las formas que el fondo. Que le digan a la Estrella que no habían caído... Yo hago el sacrificio pero no nos tomen por tontos. Yo no sé si se cambia de criterio... O se cambia para que salga lo que yo quiero el Domingo de Ramos. Esa sí es una pregunta terrible. Yo lo que sé que se están ajustando por una serie de cosas, que al final se van a dar por hecho y se van a quedar [...] Al final vamos a hacer una Semana Santa de hermandades de primera y segunda, que es lo que está consiguiendo el Consejo", sentencia.

La entrevista completa puede verse pinchando aquí.