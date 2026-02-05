El Carmen de Salteras acompañará a la Virgen de la Salud del Santo Ángel en 2027

La Agrupación de los Desamparados, del convento del Santo Ángel, ha formalizado un acuerdo para que la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, de Salteras, acompañe musicalmente a María Santísima de la Salud. Como ya se anunció, la dolorosa saldrá bajo palio por primera vez el próximo Sábado de Pasión de 2027, por lo que poco a poco se van conociendo más detalles acerca de la configuración definitiva de este cortejo, que cuenta ya con la soberbia imagen del Santísimo Cristo de los Desamparados, que procesiona desde 2024.

La formación saltereña será, por tanto, la encargada de acompañar musicalmente a esta dolorosa. La Agrupación continúa ejecutando poco a poco el futuro paso de palio para la imagen, encontrándose ya muy avanzados los bordados del mismo, que están siendo ejecutados en Bordados Salteras bajo el diseño de Sergio Cornejo. Sí precisarán del préstamo del apartado de la orfebrería.

De esta manera, el Carmen de Salteras consigue así un nuevo contrato en su particular Semana Santa en la capital, sumándose así a sus comparecencias en la Amargura, la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva, la Caridad del Baratillo, la Esperanza Macarena y la Virgen de la O.