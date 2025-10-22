Carmona recuperará la Virgen de la Alameda, una talla con medio milenio de historia

El Ayuntamiento de Carmona, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), ha iniciado la restauración de una talla de la 'Virgen de la Alameda', con más de 500 años de antigüedad. Según ha indicado el Consistorio en una nota, se trata de una escultura en piedra datada entre finales del siglo XV y principios del XVI que representa a una virgen con niño y que es conocida en la localidad como la 'Virgen de la Alameda' al estar ubicada junto a uno de los pilares y abrevaderos de la Alameda de Alfonso XIII.

La imagen recientemente intervenida por el IAPH

Tal y como ha señalado el Gobierno local, su exposición al aire libre durante siglos ha sido la principal causa del "deteriorado" estado de conservación de esta talla, lo que ha motivado su restauración. El alcalde de Carmona, Juan Ávila, y el delegado municipal de Patrimonio, Ramón Gavira, han visitado la sede del IAPH acompañados por su director, Juan José Primo, y por el equipo técnico responsable de esta intervención.

El objetivo del Consistorio de Carmona es la rehabilitación de esta pieza "histórica" para su exposición permanente en el Museo de la Ciudad, garantizando de esta manera una "mejor conservación y mantenimiento de la misma".