“El cartel de Semana Santa no es un anuncio publicitario”

El cartel de la Semana Santa no es un anuncio publicitario, sino que debería transmitir el sentimiento del autor. Y se debe dirigir a un público específico, que es el cofradiero, si quiere buscar la conexión con la obra de arte. No obstante, todos los carteles de Semana Santa suelen ser polémicos y levantan críticas, unos más y otros menos. En los últimos años se aprecia una evolución, aunque no se pretende crear controversias.

Estas fueron algunas de las afirmaciones de los participantes en la mesa redonda El cartel en la Semana Santa de Sevilla, que tuvo lugar ayer en la librería Verbo, de la calle Sierpes (antiguo teatro Imperial), en la que participaron los pintores y cartelistas Juan Antonio Huguet Pretel y Antonio Álvarez del Pino, así como Fernando Gabardón de la Banda, profesor y doctor en Historia del Arte, y José Joaquín León, articulista de Diario de Sevilla y escritor. Esta mesa redonda continúa el ciclo sobre Patrimonio Cultural Cofrade, que se inició el año pasado y que tiene voluntad de pervivencia.

Los pintores Huguet Pretel y Álvarez de Pino recordaron que fueron profesor y discípulo, respectivamente, en la facultad de Bellas Artes, y además de referirse a los carteles que realizaron para Sevilla y otras ciudades andaluzas, coincidieron en la necesidad de que los carteles sean reconocibles y asumibles por los cofrades. León se refirió a la evolución del cartel desde el siglo XIX a nuestros días y recordó algunas polémicas. Gabardón apuntó la necesidad de que el pintor sea el verdadero responsable del cartel, aunque vaya dirigido a un público específico como es el cofradiero.