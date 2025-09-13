Este es el cartel que anuncia el concierto de la Banda del Dolor de Hellín en Sevilla

Una atardecida inolvidable para toda una hermandad y todo una ciudad que respira Semana Santa en plenitud. La terraza Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque acogió este pasado viernes la presentación del cartel del concierto que ofrecerá la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor, de Hellín, en Sevilla. La obra, realizada por Nuria Barrera, sirve de anuncio para este evento musical que se celebrará el próximo 29 de noviembre, a las 21:00 de la noche, en la iglesia de Los Terceros.

Dicho concierto se enmarca en la Feria MARCO, que celebrará su segunda edición del 28 al 30 de noviembre en nuestra ciudad, y busca superar la participación del pasado año en cuanto a formaciones musicales y empresas se refiere. Con la presencia de numerosas representaciones de hermandades (La Cena, San Bernardo o el Baratillo, entre otras) e instituciones, abrió el acto Francisco Mendoza, responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, quien dio la bienvenida a todos los asistentes previa proyección de un audiovisual resumen de la Semana Santa hellinera, con el tambor como principal protagonista. Posteriormente, Manuel Esteban, el representación de MARCO y del Consejo de Bandas, apuntó algunas pistas de cómo será la próxima edición de MARCO, y agradeció la participación de la formación manchega.

El cartel del concierto, que lleva por título 'A ti' / Nuria Barrera

Al término de su intervención se descubrió el cartel, de Nuria Barrera, quien desglosó algunas claves del mismo: el tambor, estampas de los tres titulares de la cofradía, una partitura de la marcha Eucaristía como guiño a la Sagrada Cena, un paño de azulejería donde se asienta una corona de espinas y un clavel, una corneta de la banda con el característico mantolín y el corazón traspasado por siete puñales y una vista de la Catedral y la Giralda.

A continuación, la hermana mayor, Pilar Flores, dirigió unas palabras de emoción ("Sevilla es nuestro espejo") y agradecimiento a todas las personas que hicieron posible el acto, desde los hermanos desplazados hasta la capital -un amplio grupo- hasta la banda de cornetas y tambores de Las Cigarreras, representada por Dionisio Buñuel, con la que se guarda estrecha y especial vinculación desde prácticamente su fundación hace veinte años gracias al trabajo incansable de Carlos López Sastre. Concluyó el evento el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, que destacó la importancia de conocer otras Semanas Santas y cómo trabajan el resto de corporaciones en nuestra geografía.