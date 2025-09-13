El Cine Cervantes acogerá el estreno de 'Piedad Coronada', la película de la coronación de la Piedad del Baratillo

Una cita imprescindible para todos los cofrades de la calle Adriano. El próximo martes 16 de septiembre, a las ocho de la tarde, el histórico Cine Cervantes abrirá sus puertas para acoger el estreno de Piedad Coronada, la película dirigida por Carlos Valera y realizada por encargo de la Hermandad del Baratillo con motivo del primer aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Piedad. Un año después de aquella jornada inolvidable del 14 de septiembre de 2024, "cuando Sevilla se postró ante su Madre y el cielo del Arenal se vistió de gracia y solemnidad, la hermandad vuelve a alzar su voz para rendir homenaje a la Virgen de la Piedad", señala la nota.

Esta obra cinematográfica se presenta "como un verdadero canto de amor, donde la palabra, la música y la imagen se entrelazan para mostrar el latido devocional de un pueblo que no olvida. El guion literario cuenta con la inspiración de autores de reconocido prestigio en el mundo cofrade y cultural, como Florencio Quintero, Alberto García Reyes, Enrique Casellas y Antonio Burgos, que han sabido derramar su sentir en textos llenos de verdad y emoción. A ello se suman las voces inconfundibles de Carlos Herrera, Antonio García Barbeito y José Luis de Vicente, que aportan testimonio y hondura a esta catequesis hecha película", apostilla.

Uno de los 'frames' de la película: la Piedad cruzando el puente de Triana de regreso a Sevilla

Además, diversas entidades han participado en esta película, con atención especial a Canal Sur Radio. La música, lenguaje del alma, ocupa un lugar esencial. La voz de Isabel Fayos, el arte de Antonio Rivera, la orquesta de Arturo Artigas y la participación de Claudio Gómez se elevan en armonía con los sones de dos formaciones muy queridas en la Sevilla cofrade: la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol y la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras. Ellos ponen la banda sonora al amor, la fe y la memoria de la Coronación. Piedad Coronada no es "un simple documental: es un mosaico de recuerdos, un espejo de emociones, una oración compartida que late en imágenes y sonidos. Una obra que nace del corazón del Baratillo y que se ofrece a toda Sevilla como testimonio de gratitud por haber coronado a su Madre, Reina de la Piedad", abunda.

Las entradas para asistir al estreno ya pueden adquirirse en la casa de hermandad, con un donativo simbólico destinado a la caridad. "De esta forma, la hermandad vuelve a mostrar que la devoción mariana, la cultura y la solidaridad caminan de la mano, con la Virgen de la Piedad como guía y centro de todo. Y así, Sevilla volverá a pronunciar con voz unánime lo que ya quedó escrito para siempre en la historia: que la Virgen de la Piedad es Madre y Reina, y que en su corona resplandece la fe de todo un pueblo que la proclama bendita por los siglos de los siglos", finaliza la nota.