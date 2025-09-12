Fallece Roberto Echevarría, histórico hermano mayor de Las Cigarreras

Luto en el barrio de Los Remedios. La hermandad de Las Cigarreras ha comunicado el fallecimiento de Roberto Echevarría Reyes, quien fuera hermano mayor durante el periodo 1992-2000 y actual número 1 de la nómina de hermanos. Además, fue distinguido con el título de Hermano de Honor en cabildo general de hermanos en el año 2016.

"Nuestro querido Roberto dio toda su vida por la Hermandad de Las Cigarreras, demostrando un amor infinito a nuestros Titulares. Sus valores de entrega, caballerosidad, generosidad sin límites y un gran espíritu de unidad hicieron que se le concediera el Título de Hermano de Honor, hecho que fue ratificado por aclamación en Cabildo General de Hermanos de 22 de enero de 2016. Ha sido un ejemplo de hermano incondicional al servicio de la Hermandad, testimonio de un Amor Fraterno que compartió con todos nosotros sin esperar nada a cambio. Desde estas líneas, enviamos nuestro más sentido pésame a su mujer, Mª Teresa, y a sus hijos Roberto, Mª Luisa y Alejandro por esta gran pérdida, aunque con la confianza plena de que ya se encuentra en la presencia del Señor. Que Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna por mediación de su madre, María Santísima de la Victoria, le tenga en su gloria", señala la cofradía.

Bajo su mandato, entre otras muchas cuestiones, se impulsó la primera banda de palio en el seno de una cofradía sevillana, y que hoy seguimos conociendo como María Santísima de la Victoria. En el plano personal dirigió la centenaria Agencia Marítima Echevarría. Descanse en paz.