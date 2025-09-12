José Ignacio del Rey: "Estamos llamados a construir una nueva etapa"
Elecciones
El hermano mayor electo de Los Estudiantes comparte una carta de reflexión con los hermanos
La corporación celebró elecciones el pasado miércoles 10 de septiembre
Muere Roberto Echevarría, histórico hermano mayor de Las Cigarreras
José Ignacio del Rey Tirado, hermano mayor electo de Los Estudiantes, ha compartido a través del perfil oficial de su candidatura una carta dirigida a todos los hermanos toda vez han concluido las elecciones y, por ende, el extenso proceso electoral que comenzó en otoño del año pasado y hasta ahora no se ha culminado felizmente, tras subsanarse las irregularidades detectadas en ambas candidaturas y prolongarse el mandato de Jesús Resa para celebrar el centenario fundacional.
Reproducimos íntegramente la misiva: Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad de los Estudiantes. Nuestras primeras palabras son de profundo agradecimiento a todos los hermanos que acudieron ayer al Cabildo General de Elecciones de nuestra Hermandad. La participación fue un auténtico ejemplo de compromiso y fraternidad. Concluido el proceso electoral, decaen las candidaturas y permanece una sola Hermandad en la que todos, sin excepción, estamos llamados a construir unidos una nueva etapa. A la espera de la aprobación de los resultados por parte de la autoridad eclesiástica y de la posterior toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, reiteramos nuestra gratitud a todos los hermanos. Ha llegado el momento de comenzar a trabajar, cumplir los proyectos presentados y buscar siempre el mayor consenso posible en las decisiones que el futuro nos depare. Elevamos una oración a nuestros Titulares por toda la Hermandad, por las intenciones de sus hermanos, y nos ponemos al servicio de todos los que, con orgullo, proclamamos: ¡SOMOS DE LOS ESTUDIANTES!
Del Rey se proclamó vencedor en las elecciones de este pasado miércoles tras conseguir 990 votos frente a los 650 del hermano Ricardo Mena-Bernal, que también concurría a los citados comicios. El listado de hermanos que acompañará a del Rey en esta nueva etapa es el siguiente:
- Teniente hermano mayor: Antonio Gil Tejero.
- Consiliarios: Antonio Piñero Piñero, Mercedes Ramos Ciuró, Juan Jesús Martín del Río y Manuel Gómez de Micheo.
- Mayordomos: Juan Antonio González Marín y Francisco José Ávila Martínez.
- Secretarios: Juan Antonio Coveñas Alcañiz y Amelia Moreno Gutiérrez.
- Fiscal: Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados.
- Censor: Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados.
- Archivero: Antonio Rodríguez de la Torre.
- Priostes: Miguel León Muñoz y Juan Carlos Sanz-Agero Siles.
- Diputado mayor de gobierno: Carlos Ruiz del Portal Ruiz Granados.
- Cultos y formación: María Paz Montalbo Bustamante.
- Acción social: Inmaculada Ríos Collantes de Terán.
- Actividades universitarias: Blanca Sánchez-Cid Artillo.
- Juventud: Ignacio Sáenz Rodríguez.
También te puede interesar
Lo último