José Ignacio del Rey: "Estamos llamados a construir una nueva etapa"

José Ignacio del Rey Tirado, hermano mayor electo de Los Estudiantes, ha compartido a través del perfil oficial de su candidatura una carta dirigida a todos los hermanos toda vez han concluido las elecciones y, por ende, el extenso proceso electoral que comenzó en otoño del año pasado y hasta ahora no se ha culminado felizmente, tras subsanarse las irregularidades detectadas en ambas candidaturas y prolongarse el mandato de Jesús Resa para celebrar el centenario fundacional.

Reproducimos íntegramente la misiva: Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad de los Estudiantes. Nuestras primeras palabras son de profundo agradecimiento a todos los hermanos que acudieron ayer al Cabildo General de Elecciones de nuestra Hermandad. La participación fue un auténtico ejemplo de compromiso y fraternidad. Concluido el proceso electoral, decaen las candidaturas y permanece una sola Hermandad en la que todos, sin excepción, estamos llamados a construir unidos una nueva etapa. A la espera de la aprobación de los resultados por parte de la autoridad eclesiástica y de la posterior toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, reiteramos nuestra gratitud a todos los hermanos. Ha llegado el momento de comenzar a trabajar, cumplir los proyectos presentados y buscar siempre el mayor consenso posible en las decisiones que el futuro nos depare. Elevamos una oración a nuestros Titulares por toda la Hermandad, por las intenciones de sus hermanos, y nos ponemos al servicio de todos los que, con orgullo, proclamamos: ¡SOMOS DE LOS ESTUDIANTES!

Del Rey se proclamó vencedor en las elecciones de este pasado miércoles tras conseguir 990 votos frente a los 650 del hermano Ricardo Mena-Bernal, que también concurría a los citados comicios. El listado de hermanos que acompañará a del Rey en esta nueva etapa es el siguiente: