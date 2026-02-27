Así es el cartel de la Semana Santa de Triana 2026

El delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha presentado este viernes el cartel anunciador de la Semana Santa de Triana, una obra realizada por el pintor Rubén Terriza.

Durante el acto (celebrado en la parroquia de Santa Ana), Manuel Alés ha destacado que “este cartel no es sólo una imagen que anuncia fechas en el calendario; es un reflejo del alma de Triana, de su fe, de su tradición y de su identidad. Rubén Terriza ha sabido captar con enorme sensibilidad y maestría la esencia de la Semana Santa de Triana”.

La obra está protagonizada por la Virgen de la Salud, de la Hermandad de San Gonzalo; y por el Cristo de las Penas, de la Hermandad de la Estrella.

El pregón de Manuel Lamprea

El concejal ha anunciado que el próximo 19 de marzo, a las 20:30, tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Triana, que será pronunciado por el periodista Manuel Lamprea, colaborador de Diario de Sevilla. “Será, sin duda, un momento muy esperado, en el que la palabra se convertirá en emoción y antesala de los días grandes que ya se acercan”, ha afirmado Alés.

La presentación del cartel marca, así, el inicio de la cuenta atrás para una Semana Santa que, como ha señalado el delegado, “volverá a tener a las hermandades de Triana como protagonistas claves de esta celebración ”.

En este sentido, Alés ha señalado que “las hermandades de Triana han elegido a dos protagonistas que son una apuesta segura para anunciar a lo grande la Semana Santa en nuestro barrio”, una celebración “por la que ya estamos trabajando con fuerza e ilusión desde hace meses”.

La biografía del autor

Rubén Terriza González nace en la Puebla del Río (Sevilla) en 1996. Artista plástico, enfocado en pintura y escultura.

Entre sus obras destacan el cartel de la Navidad de Sevilla 2021, cartel de la Semana Santa de Osuna 2021, cartel de la Sagrada Cena de Málaga 2022, cartel de las Glorias de Granada 2023, cartel de la Esperanza de Triana 2019, cartel del Carmen de San Cayetano 2019, cartel de las Glorias de Córdoba 2018, cartel de la Juventud de Triana 2017, cartel de la Divina Pastora de Capuchinos 2017, portada del boletín del Museo en 2017 y del boletín de Montesión en 2021 o colaboraciones en revistas como Pasión en Sevilla. En 2017, realizó la pintura del camarín de la Divina Pastora de Triana y en 2020 pintó la Gloria para el techo de palio de la Hermandad Servita de Los Palacios y Villafranca. Asimismo, ha realizado esculturas como una de las ovejas de la Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla y particulares.