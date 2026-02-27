La Puerta de los Palos de la Catedral de Sevilla se reabrirá en vísperas del Domingo de Ramos. Este acceso permanece cerrado desde que a comienzos de febrero se viniera abajo una de las azucenas que rematan la Giralda, a consecuencia del fuerte temporal que azotó a la ciudad aquellos días. Las labores conservativas que se realizan en esta zona del templo metropolitano se han retomado ahora, por lo que no concluirán hasta días antes de la Semana Santa.

Los trabajos no han podido continuar hasta que el Ayuntamiento levantó el pasado fin de semana el perímetro del entorno de la Giralda, acotado tras el mencionado incidente. Más de dos semanas que han dejado paralizadas las intervenciones de carácter conservativo que se llevan a cabo en la fachada oeste de la Catedral. Está previsto que concluyan en los días previos al Domingo de Ramos, cuando se empiece a montar las vallas y sillas de esta zona de la carrera oficial, según informan fuentes del Cabildo Catedral. Será entonces cuando se reabra la Puerta de los Palos, por donde salen las cofradías.

Además, la Giralda estará libre de andamios la próxima Semana Santa. La restauración del remate renacentista, obra de Hernán Ruiz, comenzará cuando acabe la fiesta religiosa, una vez que se ha obtenido la licencia de obras por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). La intervención durará menos de dos años y se hará, a la vez, en las cuatro caras de la torre. Las azucenas retiradas el pasado sábado se repondrán al final de estos trabajos.

Sexta fase

Se trata de la sexta fase de la restauración integral de la torre más famosa de la ciudad. El Cabildo Catedral -como ha informado este jueves Diario de Sevilla- ha recibido el permiso de la GMU para iniciar la intervención. Se prevé que comience tras la Semana Santa, según fuentes consultadas por este periódico. De esta manera, el remate renacentista, donde se sitúa el cuerpo de campanas, quedará exento de andamios durante la celebración religiosa, cuando las cofradías acuden al templo metropolitano para realizar estación de penitencia.

Los trabajos se prolongarán, según las citadas fuentes, durante 22 meses, casi dos años. Por tanto, todo hace prever que para la Semana Santa de 2027 ese armazón aún permanezca colocado en el remate que Hernán Ruiz diseñó para el antiguo alminar almohade.

De una sola vez

A diferencia de la restauración en el cuerpo principal de la Giralda (que se hizo por fases, atendiendo a cada una de las cuatro caras), ésta que empezará en abril se realizará de una sola vez. Esto evitará que se tengan que desmontar los andamios. Además de en la piedra, se actuará en las campanas y en los elementos decorativos, como las azucenas que fueron retiradas por completo el pasado sábado. Serán los últimos elementos que se coloquen, ya en 2027.

El coste de la nueva intervención se estima en más de 1,2 millones de euros. Tras esta restauración llegará la última, en la que se abordará el interior de la Giralda (cámaras y rampas) y el Giraldillo. Se pondrá fin, así, a la puesta a punto de la famosa torre catedralicia, que ofrecerá una imagen totalmente renovada en la Semana Santa de 2028.

Sin los remates

Todo ello después de que la Giralda fuera noticia hace semanas tras caer una de sus cuatro azucenas, a consecuencia del fuerte temporal de lluvia y viento que sacudió a la ciudad aquellos días. Tal incidente -en el que no hubo que lamentar víctimas ni daños personales- obligó a precintar la zona y a adelantar la bajada del resto de estos remates, actuación que se llevó a cabo el primer sábado de cuaresma.

Otra consecuencia fue la alteración del itinerario del Vía Crucis de las Hermandades, en el que la imagen que lo ha presidido este año, el Cristo de la Buena Muerte (titular de la Hiniesta), entró y salió de la Catedral por la Puerta de las Campanillas, en lugar de la de los Palos, al estar cerrada por los motivos mencionados.

Por tanto, en la Semana Santa de 2026 la Giralda se quedará sin sus simbólicas azucenas, los famosos remates que se encuentran estos días en el Patio de los Naranjos, junto a las réplicas que se hicieron de ellas.