Cincuenta años de devoción a la Virgen desde Juan XXIII a la Catedral

Las puertas de la iglesia de la Anunciación se abrireron sobre las diez de la mañana para que la devoción que lleva cincuenta años en el corazón de los vecinos de Juan XXIII emprendieran el camino hacia la catedral, donde presidirá presidirá esta tarde, a las 19:00 la misa pontifical con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad.

La Virgen porta la saya en tisú de plata que realizóa Talleres Albaida, junto con el manto de salida obra de Grande de León en el año 2002. El tocado está realizado con un encaje de Bruselas y tul de hojilla a modo de pecherín. Por otro lado, los puños son de encaje de punto de aguja. El conjunto de orfebrería es el salida, realizada por Manuel de los ríos en el año 2010.

A su término, dará inicio la procesión extraordinaria triunfal de regreso, sobre las 20:30 , y tomará el siguiente recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva (Ayuntamiento), Granada, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Córdoba, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Imagen, Laraña y entrada sobre las 00:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Gran Poder de Coria, abriendo cortejo, y tras el paso, la banda de música Fernando Guerrero de Los Palacios, que estrenará las marchas Anunciación de Juan XXIII, obra de Adrián Pineda, y El anuncio del Ángel, de José María Herrera. La imagen irá en todo momento sobre su paso procesional.