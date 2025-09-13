SUCESOS
Muere un varón de 92 años por un desvanecimiento en la vía del Metrocentro, que sigue con el servicio suspendido
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Angel García

Las imágenes del traslado de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII

Las imágenes del traslado previo a la celebración eucarística en la Catedral que constituirá el culmen de esta jornada

Así ha sido el traslado de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII

La salida extraordinaria de la imagen supone uno de los actos centrales del programa conmemorativo que la hermandad ha preparado para celebrar sus cinco décadas. La procesión hacia la Catedral de Sevilla ha representado un momento histórico para los hermanos y devotos de esta corporación, que podrán contemplar a su titular mariana recorriendo las calles del centro histórico de Sevilla.

Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
1/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
2/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
3/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
4/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
5/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
6/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
7/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
8/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
9/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
10/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
11/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
12/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García
Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
13/13 Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII / José Ángel García

También te puede interesar

Lo último

stats