Las imágenes del traslado de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII

La salida extraordinaria de la imagen supone uno de los actos centrales del programa conmemorativo que la hermandad ha preparado para celebrar sus cinco décadas. La procesión hacia la Catedral de Sevilla ha representado un momento histórico para los hermanos y devotos de esta corporación, que podrán contemplar a su titular mariana recorriendo las calles del centro histórico de Sevilla.
1/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
2/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
3/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
4/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
5/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
6/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
7/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
8/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
9/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
10/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
11/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
12/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García
13/13Traslado Virgen de la Anunciación de Juan XXIII/José Ángel García