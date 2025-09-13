Así ha sido el traslado de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
La salida procesional hasta la Catedral de Sevilla se celebra con motivo del 50 aniversario fundacional con una misa estacional
El cortejo procesional ha su recorrido a las 10:00 horas desde el templo de la Anunciación y ha recorrido las calles Laraña, Cuna, Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes y Avenida de la Constitución, para acceder finalmente por la Puerta de San Miguel a las 12:00 horas. Durante este especial traslado, la imagen mariana ha contado con el acompañamiento musical del coro de voces blancas de Altair.