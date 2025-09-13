El cortejo procesional ha su recorrido a las 10:00 horas desde el templo de la Anunciación y ha recorrido las calles Laraña, Cuna, Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes y Avenida de la Constitución, para acceder finalmente por la Puerta de San Miguel a las 12:00 horas. Durante este especial traslado, la imagen mariana ha contado con el acompañamiento musical del coro de voces blancas de Altair.