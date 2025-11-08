Comienzan los traslados del Nazareno de La Algaba por la Misión Parroquial

El municipio sevillano de La Algaba se encuentra ya preparado para uno de los mayores acontecimientos cofradieros de su historia. A partir de este domingo 9 de noviembre comenzarán los traslados de Nuestro Padre Jesús Nazareno a los diferentes templos de la localidad. Se inicia, así, la clausura de la Santa Misión Parroquial, que empezó en octubre de 2024 con motivo del 25 aniversario de la consagración de la iglesia que lleva el nombre de esta sagrada imagen.

En esta primera salida, Jesús Nazareno será llevado hasta el oratorio de la Hermandad del Cautivo, corporación del Miércoles Santo algabeño. Dicho templo se encuentra al sur de la localidad, entre los barrios de Santo Domingo y García Lorca. Aquí permanecerá una semana, como primer centro misionero. Se pondrá fin a su estancia con una eucaristía que se celebrará el domingo 16, a las 11:00, y que será presidida por el obispo auxiliar, monseñor Teodoro León.

Concluida la eucaristía, se efectuará el segundo traslado, que llevará al Nazareno algabeño hasta la ermita de San Salvador, en el barrio del Aral, donde se venera a la imagen mariana de mayor devoción en el pueblo, la Purísima Concepción de María Coronada. Será el segundo centro misionero. La estancia concluirá el domingo 23 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, con una misa presidida por el obispo auxiliar, don Ramón Valdivia. A su finalización, comenzará el tercer traslado, en este caso hasta el templo principal del municipio, la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, que fue sede canónica de la Hermandad de Jesús hasta octubre del año 2000.

Regidor Perpetuo

Jesús Nazareno, en las andas ya preparadas para los traslados. / Redacción Sevilla

En esta iglesia seguirán los cultos de la Misión hasta el viernes 28 de noviembre, cuando comiencen los actos previos a la clausura y procesión extraordinaria del último domingo de noviembre. El día 30 tendrá lugar, a las 11:00, en la Plaza de España, la misa estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz. Terminado el oficio religioso, Jesús Nazareno recibirá el bastón de mando como Regidor Perpetuo de La Algaba. A continuación, se iniciará la procesión extraordinaria en el paso con el que la sagrada imagen recorre cada Madrugada del Viernes Santo las calles del pueblo.

En cada centro misionero se celebrarán eucaristías, besamanos, momentos de convivencia y oración, turnos de vela y pregones misioneros a cargo de distintos sacerdotes de la Archidiócesis. Especial protagonismo tendrán los grupos de oración constituidos con motivo del Año Misional y que están formados en su mayor parte por matrimonios, al ser la familia cristiana -y su importante labor en la transmisión de la fe- el objetivo prioritario de este periodo de gracia.

La música

A la llegada a cada barrio donde se encuentran los centros misioneros (Santo Domingo, el Aral y el Casco Antiguo) la imagen de Jesús Nazareno estará acompañada por distintas formaciones musicales: la banda de Nuestra Señora de la Soledad de La Algaba, La Asociación Musical de La Algaba (AMA) y la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que pondrá también sus sones en la procesión extraordinaria del 30 de noviembre. En el apartado musical cabe destacar el estreno, el pasado 31 de octubre, de la marcha Consagración, compuesta por Pablo Ojeda y que ha sido interpretada por primera vez por la banda de música de la Cruz Roja, que acompaña a la dolorosa de la hermandad, la Virgen de los Dolores, cada Madrugada. La clausura de la Misión cuenta, además, con un cartel realizado por el taller Daroal.

La imagen de Jesús Nazareno, de enorme devoción en la comarca de la Vega, es de autoría anónima. Los expertos la sitúan en la órbita de Pedro Roldán, a finales del siglo XVII.

En estos días de vísperas, numerosas calles del pueblo están engalanadas con los colores propios de la corporación (morado y blanco) para recibir a Jesús Nazareno, adornos costeados por los vecinos para festejar estos días históricos.