El Nazareno de La Algaba saldrá cuatro veces en noviembre por la Misión Parroquial

El Nazareno de La Algaba saldrá cuatro veces el próximo noviembre para clausurar la Santa Misión Parroquial que celebra este municipio desde hace un año. La sagrada imagen, del siglo XVII y a la que se le profesa gran devoción en la comarca de la Vega, visitará todos los barrios de la localidad sevillana y permanecerá cada semana en un templo distinto. Este periodo extraordinario fue concedido por el Arzobispado de Sevilla con motivo de las bodas de plata de la consagración de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La comunidad parroquial algabeña, junto con la Hermandad de Jesús, han dado a conocer este viernes, en el Palacio Arzobispal, los cultos y actos a desarrollar a partir del domingo 9 de noviembre, cuando tenga lugar el primer traslado. En dicha jornada, el Nazareno llegará hasta el oratorio de la Hermandad del Cautivo, situado al sur del municipio, entre las barriadas de Santo Domingo y García Lorca. Allí permanecerá una semana, hasta el domingo siguiente (16 de noviembre), en el que será traslado a la ermita de San Salvador, en el barrio del Aral, donde recibirá culto junto a la imagen de la Purísima Concepción de María Coronada, otro de los pilares devocionales de la localidad.

El último traslado se celebrará el domingo 23 de noviembre. Será cuando Jesús Nazareno vuelva a la que fue sede fundacional de su hermandad, la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, de la que se mudó hace 25 años a su nueva sede canónica.

Presentación del cartel y la misión llevada a cabo en el Arzobispado. / José Ángel García

Procesión extraordinaria

La Misión tendrá como colofón el 30 de noviembre una misa estacional, en la Plaza de España, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Concluido el oficio religioso, comenzará la procesión extraordinaria del Señor, en el paso en el que sale cada Madrugada del Viernes Santo. Será recibido por la corporación municipal en el Ayuntamiento y acabará, ya de noche, en la iglesia a la que da título.

La labor evangelizadora de este periodo extraordinario se ha desarrollado a través de los grupos de oración, formados principalmente por matrimonios, con los que se ha buscado reforzar la fe cristiana, con la familia como principal núcleo evangelizador.

El acto de presentación ha contado con las intervenciones del delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; el párroco de La Algaba, Gonzalo Salvador Fernández; el hermano mayor de Jesús Nazareno, Antonio López; y el teniente de hermano mayor, José Sandalio Calvo.

El cartel

El periodista Diego J. Geniz, asesor artístico de la Hermandad de Jesús, junto al cartel. / José Ángel García

A su conclusión, el redactor de Diario de Sevilla, Diego J. Geniz, en calidad de asesor artístico de la corporación, ha presentado el cartel que anuncia este periodo extraordinario, obra del taller Daroal (conformado por Francisco Rovira y David Romero).

La composición toma como hilo conductor La Plegaria, el canto religioso en honor al Nazareno algabeño (escrito por Julián Bazán Boceta), convertido en el himno oficioso de todos sus devotos. Por tal motivo, encima del rostro del Señor (dibujado a través de un acusado perfil) se posa una golondrina quitándole las espinas de la corona y a pie de cartel aparece escrito el vítor con el que finaliza dicha copla: ¡Viva Jesús! El morado, color representativo de la hermandad, es el protagonista cromático de la obra.