Comunicado del Martes Santo contra la 'estampita' de Lalachus: "Intolerable"

A vueltas con uno de los asuntos más polémicos del inicio del año. Las hermandades del Martes Santo han emitido un comunicado conjunto acerca de la 'estampita' que, durante las Campanadas en Televisión Española, mostró una de las colaboradoras, Lalachus, y en la que se observa la vaquilla del Grand Prix sobre la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús. Tras las manifestaciones previas del arzobispo de Sevilla y la Esperanza de Triana, las ocho cofradías de la jornada -una vez más en comunión absoluta- han compartido una nota señalando su indignación acerca de esta "burla".

Este es el comunicado en cuestión: Las Hermandades del Martes Santo, como asociaciones de la Iglesia, desean expresar de forma pública y unánime su enérgico rechazo y profunda indignación ante la burla hacia el Sagrado Corazón de Jesús emitida durante el programa televisivo de las campanadas de TVE. Consideramos intolerable que, bajo la excusa de una arbitraria libertad de expresión, un medio de comunicación público, que debería ser garante de la máxima neutralidad y fomentar la convivencia respetuosa de todos los ciudadanos españoles, manosee y haga mofa de un símbolo de tan profundo significado para los católicos. No es inocente que este acto de ofensa se haya producido en una de las franjas de mayor consumo televisivo del año. Más bien parece producto de una estrategia guionizada para normalizar el insulto a las creencias de millones de católicos. Este tipo de conductas no solo hieren profundamente el sentimiento de los fieles, sino que fomentan la división y el desprecio hacia lo sagrado. Las Hdades del Martes Santo hacen un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar situaciones similares en el futuro, recordando que la libertad de expresión no debe convertirse en un instrumento para la burla o agravio de ninguna creencia religiosa.

Como apuntamos, ya don José Ángel Saiz, arzobispo de la ciudad, subrayó igualmente de "burla" lo sucedido durante esta retransmisión, citando una célebre frase de Cicerón en la que aplica el significado al tema en cuestión: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?". Traducida, resulta de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?