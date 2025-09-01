La Consejería de Cultura abre la convocatoria de las primeras ayudas para las bandas de música

La consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA número 167) la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para bandas de música radicadas en la comunidad autónoma andaluza.

Estas ayudas, que ascienden a un importe total de 300.000 euros, están dirigidas a asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro, así como a hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música. Los beneficiarios deben estar inscritos en el registro público correspondiente y tener su domicilio social en Andalucía. La cuantía máxima por beneficiario será de 2.500 euros.

La consejera Patricia del Pozo ha subrayado la importancia de esta iniciativa, destacando que “las bandas de música, que por vez primera van a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, han constituido tradicionalmente una parte esencial de la cultura musical, ocupando espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimientos donde se cultiva el esfuerzo, la constancia y el amor por la música”. Del Pozo añadió que estas formaciones “mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical”.

Los gastos subvencionables incluyen la adquisición de instrumentos de viento (madera y metal), de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas. Es importante destacar que se excluye la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión y tarimas elevadoras para sets de percusión o secciones de viento metal.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día hábil siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA y tendrá una duración de 15 días hábiles, concluyendo el 22 de septiembre. Las solicitudes deben cumplimentarse exclusivamente de forma electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, utilizando el formulario establecido en el Anexo I de la convocatoria. El acceso se realiza a través de la siguiente dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicioOrganismo.xhtml.